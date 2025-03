Ignacio Ruiz-Quintano: Un árbol de Navidad

La rodilla de Alonso

Marcos Alonso, futbolista español del Chelsea londinense, ha decidido no arrodillarse más en el campo de fútbol, como mandan los activistas norteamericanos de BLM. Alonso explica que «el gesto antirracista está perdiendo impacto», y Nigel Farage ha tenido para él un tuit de reconocimiento: «Well done to Marcos Alonso for standing up for decency against the cowards who fear the woke mob».

En el fútbol español sólo la figura del árbitro Mateu acostumbra postrarse de hinojos en señal de suplicante de un movimiento político.