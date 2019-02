Real Madrid Hazard al Madrid, pero no a cualquier precio El club blanco desea fichar al belga, pero no aceptará un precio superior a 110 millones, pues queda libre en 2020

El Real Madrid le considera un hombre para dirigir el fútbol de ataque y le encantan los jugadores que dan la cara y manifiestan su anhelo por militar en un equipo. El club blanco nunca deja solos a quienes apuestan por él y hará todo lo posible para contratarle. Se llama Eden Hazard y ha expresado con claridad su deseo por pertenecer al campeón de Europa. La entidad está dispuesta a ficharle, porque es uno de los grandes del mundo, pero no lo hará si el Chelsea, su propietario actual, exige un precio desorbitado. Así se lo ha expuesto al Chelsea un agente FIFA internacional que ejerce de intermediario en el objetivo del delantero belga. El equipo inglés lo sabe. El Real Madrid no negociará por un coste superior a los 110 millones e intentará que el precio final sea inferior, pues el delantero queda libre contractualmente el 30 de junio de 2020.

El club blanco y el Chelsea ya pactaron una negociación similar, la de Courtois por 35 millones, que vino al equipo madridista el verano pasado cuando solo le quedaba un año de contrato con el conjunto londinense

Algunos madridistas ajenos al movimiento interno del fútbol moderno manifiestan, como hicieron con Courtois, que sería mejor esperar a que finalice su contrato y traerlo a coste cero. Pero el orbe del balompié no funciona así. Si un equipo quiere a un futbolista, muchas veces no puede aguantar un año, porque le necesita antes para potenciar su plantilla y todo puede cambiar en una espera tan larga. A los clubes, además, les molesta en demasía que los profesionales se vayan gratis. Por eso, el Real Madrid siempre prefiere pagar dinero cuando contrata a un profesional, demostrar un respeto al otro club y generar una jurisprudencia que es de ida y vuelta. Pagó al Bayern 25 millones por Kroos y los alemanes aceptaron después una cesión de James con derecho a compra. Abonó 17 millones al Manchester City por Brahim hace un mes, aunque el español quedaba libre en julio. Y ahora están dispuestos a satisfacer un traspaso por Hazard al Chelsea, club con el que han rubricado tres operaciones en los dos últimos años. Las relaciones entre ambas casas son buenas. Morata fue transferido al conjunto londinense por 80 millones hace veinte meses. El Real Madrid abonó el pasado verano 35 millones por Courtois, a quien también le restaba un año de contrato con los azules. Y el madridista Kovacic fue cedido en esas mismas fechas al Chelsea por una temporada. La opción de Abramovich de comprar definitivamente al croata es una operación que puede ligarse ahora a la adquisición de Hazard. El Tottenham también pretende al centrocampista eslavo. El club madrileño pagó 30 millones por Kovacic y ahora lo traspasaría por 50 millones como mínimo. Si el Chelsea presenta un precio aceptable por Hazard, Kovacic será vendido al multimillonario ruso por un precio inferior, en la búsqueda de un acuerdo óptimo para todos. No obstante, cuando en la casa blanca leen que el belga vale 200 millones, la respuesta es que sencillamente por ese dinero ni hablarán. Son fuegos de artificio para encarecer el producto. Si ese precio tan alto fuera verdad, el fichaje no se llevará a cabo.

El belga debe presionar

Hazard deberá hablar con Abramovich para conseguir que su precio no sea una locura y venir al Real Madrid en junio sin esperar otra campaña más. El belga ha de presionar a su jefe, que ha disfrutado de su calidad durante siete temporadas, y rogarle que pueda cumplir su sueño madridista en el último momento posible para hacerlo verdad. Ha cumplido 28 años hace un mes. Es la hora.

El Chelsea tiene cedido a Kovacic, que puede entrar en la operación y reducir el coste

A favor de Hazard juega la necesidad del Chelsea de traspasarle en julio si quiere cobrar un dinero. El extremo ha rechazado hasta ahora todas las proposiciones de renovación y ha expresado que comprendan su anhelo de jugar en el Real Madrid. Quiso hacerlo al lado de su amigo Zidane en el trienio anterior y ahora desearía compartir vivencia con su compatriota Courtois.

Hazard sería para Real Madrid el nuevo líder de su delantera, junto a Vinicius y Benzema. Es la estrella que la afición espera tras el adiós de Cristiano. El brasileño Rodrygo, 18 años, fichado hace un año por 45 millones, el mismo coste que Vinicius, significaría la otra incorporación ofensiva del verano, en un ataque que contaría también con Lucas, Asensio y Mariano.