Mercado de fichajes Hazard se acerca al Real Madrid Descartados Neymar y Mbappé, el Balón de Plata del Mundial aparece en escena

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Madrid Actualizado: 21/07/2018 03:14h

Suele ser rotundo el Real Madrid cuando se le pregunta directamente por los jugadores que suenan para reforzar al equipo blanco este mercado estival. Es un sí o un no, sin titubeos. Neymar y Mbappé no vendrán al Real Madrid esta temporada. Así de tajantes han sido en la planta noble desde hace semanas y el tiempo ha acabado dándoles la razón. Lo mismo sucede con Kane e Icardi. El primero, por precio, y el segundo, por falta de interés, no jugarán en el Real Madrid 2018-2019. Pero hay un nombre que suele dejar sin palabras a la entidad blanca: Eden Hazard. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. ¿Por qué?

El club de Concha Espina mira con cariño al Balón de Plata del Mundial de Rusia. Y no es algo que venga de su actuación en la Copa del Mundo, sino de mucho antes. Ya en 2011, Zidane aconsejó a Florentino fichar al belga, por entonces en el Lille. No fue así, pero desde entonces Hazard siempre ha estado en el radar del Real Madrid, que ve ahora una oportunidad de oro para traerle a la capital de España.

No vendría como sustituto de Cristiano Ronaldo, pero sí que haría las veces de galáctico que tanto anhela la afición blanca tras la marcha de su jugador franquicia. De hecho, en Bélgica ya dan por hecho que el padre del futbolista, que ejerce de representante de Hazard, y el Real Madrid tienen un acuerdo, a la espera de que el Chelsea se siente a negociar con el club blanco, algo que no tardará en suceder.

Y es que el equipo inglés va a contrarreloj, sabedor que el 9 de agosto se cierra el mercado para los clubes ingleses, y ahora mismo las relaciones entre ambas entidades son muy intensas, con Courtois a punto de caramelo. Son dos operaciones distintas, pero el Madrid sabe que el tiempo va a su favor. Ni Hazard quiere permanecer otro año más en Londres, donde esta temporada ni siquiera jugará la Liga de Campeones, ni el Chelsea puede dormirse porque en apenas tres semanas debe tener cerrada su plantilla.

Posturas alejadas

El mayor inconveniente de la operación es el precio que pide el club de Stamford Bridge. Alrededor de 200 millones, dinero que no está dispuesto a desembolsar el Real Madrid por un futbolista que en dos años termina contrato. En las oficinas del Bernabéu, tienen como precio tope 120 millones de euros por Hazard, una cantidad que consideran dentro del mercado, teniendo en cuenta todas las circunstancias descritas.

Mientras tanto, el jugador, tras su excelente Mundial con Bélgica, y tras hacer su parte del trabajo con continuos guiños al Real Madrid en estos últimos meses, disfruta de sus vacaciones en Marbella, a la espera de saber si la próxima temporada vestirá de azul... o lo hará de blanco.