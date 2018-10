Real Madrid La gran final de Lopetegui Se la juega. No puede fallar más. Piensa en hacer un fútbol más directo para encontrar el gol. Los jugadores desean salvarse con él

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 20/10/2018 01:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En las distancias cortas es cuando un hombre se la juega. Julen Lopetegui, el hijo de Aguerre II, cotizado levantador de piedras guipuzcoano, se la juega en noventa minutos que marcarán su historia. Tras cuatro partidos sin ganar, el Real Madrid no puede permitirse otro tropiezo. El responsable deportivo del equipo necesita vencer hoy al Levante, a la hora del aperitivo, para recuperar el crédito gastado en cuatro encuentros en los que la ausencia de gol le condenó. Como sucede en los malos momentos, la ley de Murphy se cumplió y dos envites en los que no mereció perder, en Moscú y en Vitoria, se convirtieron en una pesadilla por la ansiedad en buscar el acierto en el remate y por dos errores defensivos que costaron dos goles y dos derrotas.

Órdago del técnico: «Tenemos todas las opciones en los tres títulos y llegaremos bien al tramo final de la temporada»

Hoy no puede permitir que sus futbolistas sufran obsesión ante la portería. No hay margen de maniobra. No puede fallar ante el Levante. Tampoco puede equivocarse ante el Viktoria Pilsen, el martes en la Copa de Europa. Y el clásico del día 28 será un tercer examen final que marcará el devenir de todos.

Lo mejor para el preparador es que sus jugadores se apuntan a la final de este mediodía, sin pensar en la Champions, para salir del marasmo. Todos, salvo Carvajal, se encuentran en condiciones de jugar. Isco quiere reaparecer, aunque sea en el segundo tiempo. Bale y Benzema también pueden tener minutos. Ceballos puede ser protagonista y rotar con Toni Kroos. Vinicius está apuntado a la cita.

Anoche, Lopetegui tuvo que tomar la difícil decisión de descartar a grandes futbolistas para esta final. Se quedaron fuera de la lista Vallejo, Fede Valverde, Llorente y el lesionado Carvajal.

Las hienas acechan

Lopetegui se encuentra tranquilo. Si pierde los nervios o demuestra ansiedad, sería su fin. Durante dos semanas ha visto como las hienas carroñeras se ofrecían al Real Madrid con nombres de un ramillete de técnicos que podían sustituirle. Ha sido como el chiste: un francés (Blanc), un italiano (Conte), un danés (Laudrup) y hasta un portugués, Mourinho, que aún entrena al Manchester United. Surgen nombres por todos los sitios. «Son cosas que vemos en el fútbol y cuando entrenas al Real Madrid sabemos que esto sucede», señala el comandante del plantel sin inmutarse.

Mientras los agentes revolotean cerca del Bernabéu a la caza de un puesto que aportará un buen beneficio de comisión, el entrenador blanco se dedica a mejorar el sistema ofensivo de su equipo con el fin de reencontrar el gol y dejar a todos los medradores sin comisión. El análisis general del cuerpo técnico y de los jugadores aboga por un fútbol más directo, con menos pases, para llegar al área y disparar. Que no intenten meterse con el balón hasta el área pequeña, como ha sucedido en los últimos encuentros. «¡Rematen a la primera, no se lo piensen!».

No se ha perdido la guerra

La plantilla se niega a manifestar que van a sudar aún más frente al Levante porque eso sería admitir que no ofrecieron lo máximo en los compromisos anteriores y aseguran que lo dieron todo en todas las citas, vencieran o perdieran. El grupo piensa que debieron ganar al Atlético, al CSKA de Moscú y al Alavés y las circunstancias lo impidieron. Reflexionan que hoy saldrán a ganar porque son profesionales y es el único objetivo histórico del Real Madrid. La mayoría de los futbolistas apoyan a Lopetegui y también atacan la jornada liguera de hoy como su «final». No desean un cambio en el banquillo. Opinan que es demasiado pronto para tomar una decisión de este calibre, pues el Real Madrid se siente en condiciones reales de conseguir la Liga y la Champions. «No se ha perdido ninguna guerra, solo algunas batallas, las espadas están en todo lo alto», precisaba un futbolista veterano a este periódico.

El preparador aportó datos que atisban un buen futuro a medio plazo: «Tenemos todas las opciones en los tres títulos y llegaremos muy bien al tramo final de la temporada con estos maravillosos jugadores. Tengo plena confianza en ellos, estoy encantado con ellos y alcanzaremos el mes de mayo muy fuertes». Su quid de la cuestión es llegar a ser él quien dirija ese porvenir que augura.

Confía en los que tiene

Lopetegui valoró con esos elogios a sus pupilos al cuestionarle si esperaba fichajes en el mercado de invierno. Al igual que han salido nombres de presuntos relevos en el banquillo han aparecido nombres de futbolistas que anhelan venir al Real Madrid. «Vamos a luchar por todos los títulos con los jugadores que tengo», adujo el guipuzcoano sin dejar un pasillo a nuevas incorporaciones.

La hora es la una de la tarde. La final es matinal. Los ayudantes de Lopetegui trabajan para que la tensión de los profesionales sea la misma que por las tardes, pues el cuerpo está acostumbrado a un desgaste tardío. Deberán comer a las nueve de la mañana. No quieren ver ni un plato roto más.