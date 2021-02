Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 23/02/2021 16:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Continuar así hasta el mes de mayo, sin tomar una decisión final, es un proceso que perjudica a todos, al Real Madrid y a su capitán. Las dos partes son conscientes de una situación que no conviene, que es tóxica para la entidad y para el equipo. Y las dos partes lo saben. La incertidumbre del futuro de Sergio Ramos produce una tensión que desgasta al futbolista y al Real Madrid. Para el jugador, ahora en proceso de recuperación de su artroscopia, no era y no es buena porque la inseguridad de su futuro afectaba al rendimiento propio y del equipo. Para el club tampoco es positiva, porque no sabe qué sucederá y observa que esa situación influye en