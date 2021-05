Fútbol González González, el mismo árbitro del VAR vio cosas diferentes en dos manos similares José Luis González González, colegiado responsable de la sala del VAR en los duelos del Madrid ante el Betis y el Sevilla, sí instó a rectificar ayer al árbitro principal pero no lo hizo en la jornada 32 en una acción similar

El asunto de las manos está llegando a un punto límite en la Liga, pues ni siquiera los propios colegiados terminan de entender la regla. Al menos, no la aplican siempre con el mismo criterio, ni siquiera tratándose del mismo árbitro y del mismo escenario. Es el caso de José Luis González González, responsable del VAR en los encuentros Real Madrid-Betis de la jornada 32, Atlético-Real Madrid, de la 26 y Real Madrid-Sevilla de la 35, en los que utilizó criterios distintos para aconsejar al árbitro.

Entonces, cuando los blancos se midieron al Betis, una mano de Emerson tras un remate de Casemiro no fue apreciada como penalti ni por el colegiado del partido (Estrada Fernández) ni por González González que entonces no entendió que la acción en la que el defensa verdiblanco tenía extendido el brazo de manera antinatural fuera ilegal. Todo ok, José Luis.

Ayer, en el encuentro que cerraba la jornada dominical de la Liga, sí que el árbitro asistente del VAR avisaba a Martínez Munuera de su supuesto error. Una mano de Militao, que también tenía el brazo extendido, y al que el balón golpea en la mano tras tocar en su espalda. Acción de mala fortuna para el brasileño, que se encontraba mirando hacia el lado contrario del que venía el balón. En cualquier caso, la voluntariedad no es algo que, a priori, se tenga que tener en cuenta a la hora de valorar estas acciones. El caso es que José Luis sí tuvo ayer reflejos para avisar a su compañero. Cosas de la vida. Todo ok, José Luis.

El colmo de la mala suerte se ha cebado con González González, también responsable del VAR en el derbi ante el Atlético, sí que tuvo a bien avisar al colegiado de su error en una mano de Felipe. Ese día, lúcido y veloz, contaba con la ayuda de Hernández Hernández en el campo, que tras ver la acción le dio las gracias. Gracias, pero no. Decisión sorprendente, pues muy pocas veces (ninguna en su caso hasta entonces) un árbitro de campo decide no seguir el consejo de la sala del VAR. Todo ok, José Luis.

La mano de Felipe, el día del derbi que acabó empate

Hay casualidades en la vida, pero en el Real Madrid están dejando de creer en ellas. Hay enfado en el club y en el vestuario. Tanto, que tras el duelo ante el Sevilla Zidane protagonizó una acción poco usual, charlando con el árbitro al final del partido para ver si podía darle una explicación a lo sucedido. «Estoy muy enfadado. Me tienen que explicar la regla de las manos en los penaltis», señaló el galo, molesto no tanto por la acción de ayer, sino por el cambio de criterio en cada partido.

De hecho, ocurrió también en el inicio de la pasada temporada, cuando Modric vio una roja inexplicable por un pisotón involuntario en el talón de un rival. Entonces, se dijo que siempre serían rojas esas acciones, pero eso no volvió a suceder. Se cambió el criterio y el croata fue el único damnificado. Él, y el Real Madrid, claro. Todo ok, José Luis.