Gareth Bale vuelve a irritar al madridismo: «Estoy en muy buena forma»

Parecía difícil que Gareth Bale fuese capaz de irritar de nuevo al madridismo, resignado ya hace tiempo con la actitud del futbolista, que llegó al club para acompañar y tomar el testigo de Cristiano Ronaldo como una de sus mayores estrellas y se quedó a medio camino. Sin embargo, una nueva convocatoria con su selección, justo después de borrarse del clásico del Bernabéu ha vuelto a poner de los nervios a los hinchas blancos.

El galés no participó de la derrota madridista en el Madrid-Barça liguero a causa de unas molestias en la espalda. Al menos esa fue la explicación que dio su técnico, Carlo Ancelotti, para explicar su ausencia en un partido tan importante. Sin embargo, solo unos días después, el de Cardiff disfruta con su mejor sonrisa y en perfectas condiciones físicas con los colores de su selección.

Ya este martes las imágenes del galés, feliz y a tope en el entrenamiento del combinado de Gales, hicieron torcer el gesto a más de un aficionado del Real Madrid. Pero la guinda la ha puesto este miércoles el propio futbolista rompiendo su silencio y asegurando que está en plena forma.

Antes del partido de repesca para el Mundial 2022 que su equipo afronta ante Austria, Gareth Bale compareció ante la prensa para compartir sus sensaciones.

«Solo he pensado en esta repesca»

«Es normal tener algunas molestias pero en general estoy en muy buena forma. Llevo entrenándome dos meses y medio. Estoy en bastante mejor forma que la última vez que estuve aquí concentrado. Estoy preparado para jugar sea como sea mañana», explicó sobre la trascendental cita para su país.

Preguntado por su situación en el Real Madrid, cuya camiseta dejará de vestir el 30 de junio a la finalización de su contrato, el futbolista reconoció que desde hace un tiempo únicamente piensa en la repesca. «No he pensado en eso en absoluto. Desde que supe que íbamos a estar en esta situación solo me he centrado en esto. Pensar en el futuro puede generar dudas, por eso no lo he hecho. Lo que pase en el futuro, lo decidiré en el futuro».