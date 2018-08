Gareth Bale se estrena con un soberbio golazo

La sombra de Cristiano Ronaldo es muy alargada, pero si hay alguien ahora mismo en el Real Madrid llamado a reducir el hueco dejado por el portugués, es Gareth Bale. El atacante galés, cuyo futuro pareció estar lejos de Madrid tras la Champions League de Kiev, parece que continuará vistiendo de blanco la temporada que entra. La marcha de Cristiano Ronaldo puede darle un mayor protagonismo dentro del equipo y el jugador se ve con fuerzas para afrontar el reto.

Contra la Juventus, en el partido de la International Champions Cup, demostró que está en plena forma. Gareth Bale no solo fue uno de los madridistas más destacados, sino que además contribuyó a la victoria de su equipo con un soberbio golazo desde fuera del área. Cuando el Real Madrid perdía 0-1 ante la Juventus, el galés apareció con un zurdazo desde la frontal directo a la escuadra para igualar el marcador. Los de Julen Lopetegui acabarían ganando el encuentro 3-1.

