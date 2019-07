Fútbol Así es la frenética pretemporada del Real Madrid El equipo blanco ya se ha ejercitado por primera vez en Montreal, sede de su stage

Las instalaciones del Montreal Impact, franquicia de la MLS, han sido ya utilizadas por los jugadores del Real Madrid, que este miércoles se han ejercitado por primera vez en la intensa pretemporada que ha preparado el club blanco para llegar al inicio de Liga en el mejor estado. Es el primer día de un stage que tendrá al Madrid en Canadá hasta el día 20. A partir de ahí, tres partidos en Estados Unidos, todos ellos pertenecientes a la International Champions Cup.

La madrugada del 20 al 21 (02.00 horas) jugará su primer partido contra el Bayern, en Houston. La del 23 al 24 (01.00 horas), lo hará en Meryland, frente al Arsenal, y del 26 al 27 (01.30 horas) en New Jersey, contra el Atlético, en un derbi con bastante morbo. Ahí terminarán las casi tres semanas del Real Madrid por tierras norteamericanas.

A su regreso a la capital de España, los jugadores tendrán dos días de descanso antes de volver a coger otro avión, en este caso con destino a Múnich donde el martes 30 (18.00 horas) disputará la primera semifinal de la Audi Cup ante el Tottenham, flamante subcampeón de Europa. Al día siguiente, los blancos jugarán la final, o el tercer y cuarto puesto, contra el Bayern o el Fenerbahçe, los otros dos equipos del torneo.

De ahí al fin de semana del 17 y 18 de agosto, fecha de inicio de Liga, en la que el Real Madrid visitará Vigo, los blancos ya no tienen más partidos programados pero, si no hay cambio de idea, antes del comienzo oficial del curso se jugará el Trofeo Bernabéu, aunque aún no hay día fijado ni rival asignado.