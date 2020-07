Florentino: «Ramos va a estar aquí toda la vida»

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tuvo un recuerdo hacia los fallecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus y con aquellas que han vivido momentos de dificultad, tras la consecución de la 34ª Liga de la historia del club, de la que aseguró que, por esas circunstancias, «pasará a la historia» de forma «especial».

«El confinamiento ha sido muy importante para ellos. Se han entrenado bien y han tenido la mentalidad de volver con las ganas de ganar este título y se ha visto desde el primer día. Algunas veces hemos jugado cada tres días, o menos, y tenían una fuerza y una energía que todos hemos podido ver. Pasará a la historia del Real Madrid como una Liga especial», comentó en los micrófonos de Movistar +.

«Estamos muy contentos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y todos los aficionados. Queremos acordarnos de aquellas personas que han sufrido, que lo han pasado mal y que no han podido estar con nosotros, nuestro recuerdo más especial», dijo.

Florentino destacó la labor de algunos futbolistas, pero se quedó con el conjunto como artífice del éxito para hacerse con el título: «Enormes todos los jugadores hoy, especialmente Karim, el portero que estuvo muy bien, Sergio que es el capitán y algo más? todos han formado una piña que se ha visto hoy y en todos los partidos. El entrenador les ponía las pilas, que es el gran artífice de esta Liga, y nosotros encantados», declaró.

«El otro día me pasaron un tuit que decía que Zidane ha ganado un título cada 19 partidos, ¿qué se puede decir de él?. Es una bendición del cielo, ya lo dije en Yeda, ojalá que esté con nosotros mucho tiempo y que les critiquen los que quieran; nosotros seguiremos ganando títulos», dijo.

El presidente del Real Madrid respondió al mensaje lanzado por el capitán Sergio Ramos, nada más ganar el título de LaLiga Santander en el que aseguró que él quería terminar su carrera en el conjunto blanco.

«Eso seguro, va a estar aquí toda la vida. No porque se hable de eso va a cambiar la historia del Madrid y de Sergio Ramos. Tranquilidad. Él ha sido algo más que un capitán, ha llevado al equipo con un liderazgo enorme, él ha ocupado un lugar muy importante en esto», valoró.

En lo que no se quiso mojar fue respecto a las críticas de su homólogo del FC Barcelona, quien aseguró que el sistema de videoarbitraje (VAR) siempre favorecía a los mismos, en referencia al Madrid.

«Esta pregunta se la debes hacer a Emilio Butragueño que ya sabe que es muy agresivo en estas cosas (ríe)», dijo un distendido Florentino a la periodista Mónica Marchante.

Sergio Ramos: «Me quedaré en el Real Madrid los años que quiera el presidente»

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos apeló "al trabajo, la constancia y al equilibrio" como claves para la conquista de LaLiga Santander 2019-2020 y recalcó que este éxito "tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir", mientras que subrayó que se quedará en el club "los años que quiera" Florentino Pérez.

"Esta Liga es un premio al trabajo, a la constancia y al equilibrio. Cuando el trabajo lo haces bien, acabas teniendo la recompensa y ganar los diez partidos es muy complicado y tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir", señaló Sergio Ramos al micrófono de 'Movistar+'.

El de Camas recalcó que había sido "una temporada atípica" por todo lo acaecido con el coronavirus, pero que después del confinamiento tenían claro que "había que ganar todos los partidos para tener posibilidad de conseguir el título" por la desventaja de dos puntos con el FC Barcelona.

"No dependíamos de nosotros y el margen de error no existía en nuestra cabeza, y así lo hemos demostrado. Hemos salido cada partido a ganarlo, pero todos los partidos no se pueden ganar con un marcador fácil y cuesta su trabajo y esfuerzo. Son ya 34 ligas y a nivel personal es mi quinta", añadió el capitán madridista.

El central elogió la figura de Zinédine Zidane, al que ve "clave". "Es el patrón del barco y el que tiene que dar un paso al frente y marcar la diferencia de cara al resto. Siempre ha sido una persona que ha depositado la confianza en el jugador y nos sentimos muy arropados con el, creemos en él y en su trabajo. Todo lo que toca es mano de santo, así que dure mucho y se valore realmente la gran persona que es porque es un entrenador único", comentó.

Finalmente, preguntado por si su futuro está vinculado al Real Madrid, dejó claro que se quedará "los años que quiera el presidente". "No depende de mí, estoy encantado aquí y todo el mundo lo sabe. Me gustaría terminar mi carrera aquí. Estoy contento y tranquilo, no creo que haya ningún tipo de problema por mi parte o por la del club. Ojalá me pueda retirar aquí", sentenció.