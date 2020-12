Real Madrid Florentino Pérez se queja de jugadas que se esconden y del trato televisivo al Madrid El presidente madridista señala que «en la televisión hay veces que no repiten jugadas que son muy importantes. Es un clamor popular el diferente trato que nos hacen al Real Madrid y al resto de equipos»

Florentino Pérez abog abogó en la asamblea anual de los socios por un cambio del fútbol y la creación de la Superliga europea y un gran Mundial de Clubes. A escala nacional se quejó de las imágenes de las jugadas que no se ven el día del partido y se observan 24 horas después o no se repiten más .

«En la televisión hay veces que no repiten jugadas que son muy importantes», adujo el presidente madridista. «Todo el mundo ve que hay una gran diferencia no sólo en la repetición de las imágenes sino en los comentarios de las personas que no son nunca favorables al Real Madrid. Es un clamor popular el diferente trato que nos hacen al Real Madrid y al resto de equipos».

El dirigente no habló de las renovaciones de Ramos, Lucas Vázquez y Luka Modric, asuntos candentes que tratará a partir de ahora, una vez cerradas las cuentas.