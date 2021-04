Fichajes El fatal error de Hazard, según su exagente «Es al Barça donde debería haber ido, donde el balón corre más que los jugadores. Allí lo habría pasado genial»

Dos años después de su fichaje, la última gran contratación de una estrella por parte del Real Madrid, Eden Hazard sigue luchando por triunfar con la camiseta blanca. Un sinfín de lesiones consecutivas han impedido que el futbolista belga haya podido mostrar aún su mejor versión, aquella que le llevó a discutir, luciendo la camiseta del Chelsea, el reinado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Recuperado tras su último percance físico, Hazard podría ser el gran refuerzo del equipo que dirige Zinedine Zidane para el tramo final y decisivo de la temporada. Y precisamente ante el Chelsea, el equipo en el que se consagró como uno de los mejores jugadores del mundo.

Y justo en este momento trascendental del año, el que fuera su agente hasta 2013, John Bico, ha tomado la palabra para asegurar en el periódico belga 'La Dernière Heure' que su fichaje por el Real Madrid fue un error.

«Fue un error ir al Real Madrid en ese momento. Fue su elección, la hizo con el corazón, pero sin razonar. Debería haberse ido un año antes o después, pero nunca el año que se fue Ronaldo», explica, si bien lo hace confundiendo el dato de la marcha del luso, que abandonó la casa blanca rumbo a la Juventus un año antes, en 2018.

En lo que quizás estuvo más certero el exagente del belga fue en la presión que suponía llenar el espacio dejado por la última gran estrella madridista: «Llegar tras su marcha es como escalar el Himalaya con las manos desnudas. Hay que saber atreverse a decirle que no a Eden y, lamentablemente, algunos no se atreven. Le habría aconsejado que se fuera el año anterior o uno después, dejando el Chelsea por la puerta grande».

Un jugador hecho para el Barça

Y aporta una curiosa opinión: «La gente no se da cuenta y se olvida de la dimensión atlética de este equipo. Tiene un juego con mucha exigencia física en cuanto a ritmo e intensidad, porque el nivel técnico del equipo se acerca al 10/10. Grandes talentos como James no se han adaptado. En ese sentido, Eden no es jugador para el Real Madrid, sino para el Barça. Es al Barça donde debería haber ido, donde el balón corre más que los jugadores, a diferencia del Madrid, donde el proyecto no va acorde a su fisionomía».

«Debería haberse quedado una temporada más en el Chelsea para salir por la puerta principal y, sobre todo, preparar su cuerpo para los cambios que se avecinaban. En el Barça se lo hubiera pasado genial, hubiera tenido más libertad en el campo, hubiera tenido el balón constantemente en los pies, se hubiera convertido en el mejor jugador del mundo», agregó.

Bico cierra sus reflexiones con una última crítica, referida a la forma de tratar al genio belga: «No se puede afrontar la temporada en el estado en el que estaba. Hay que decirle las cosas, nadie lo conoce mejor que yo y los que más se preocupan por él deben hacerle afrontar sus responsabilidades, hay que dejar de infantilizarlo».