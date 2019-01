Encuesta de leyendas «Faltó planificación, se debió fichar a dos delanteros» Diez exfutbolistas del Real Madrid de todas las épocas, que jugaron desde 1957 hasta nuestros días, analizan la situación del equipo

El madridismo ha comido los roscones de Reyes mientras polemizaba sobre la situación del Real Madrid y Brahim esperaba ser presentado como nuevo jugador blanco. El empate en Villarreal, las manifestaciones complacientes de Solari y la polémica derrota frente a la Real Sociedad, en un arbitraje nefasto, tienen a la afición preocupada e indignada. El Barcelona aventaja al conjunto blanco en diez puntos y ABC ha dialogado con diez exjugadores del Real Madrid, todos ellos ganadores de títulos con el club, para hacer un balance de situación.

El análisis mayoritario destaca que faltó una planificación para cubrir la baja de Cristiano y el desgaste de un grupo de líderes del equipo que debería tener ya jugadores capaces de relevarles: Modric, Marcelo, Kroos, Benzema y Ramos. La opinión generalizada es que debieron ficharse dos delanteros para responder al traspaso de un jugador insustituible. Se pide acudir al mercado ya . Brahim es el primer fichaje de 2019. En todo caso, se subraya que el Real Madrid necesitará planificar la próxima temporada con la adquisición de uno o dos puntas, un centrocampista y un central.

Dos preguntas clave a diez leyendas:

1, ¿Qué le pasa al Real Madrid? ¿Faltaron fichajes? ¿Por qué bajo su nivel?

2, ¿Qué soluciones aplicaría, en este mercado de invierno y en el verano?

Rincón: «La planificación no ha sido buena»

1. «Si el Real Madrid acude al mercado invernal es que la planificación no ha sido buena. No se hizo bien el relevo del entrenador. Es significativo que Zidane se marchara después de tres Champions. Y se fue Cristiano, que es insustituible, pero no se contrató a un delantero que aportara 25 goles por temporada. El equipo no tiene gol y hay un desgaste de grandes jugadores que se hacen mayores».

2. «Yo ficharía dos delanteros centros, no solo uno, para cubrir la capacidad de Cristiano. Y contrataría a Eriksen como centrocampista y un central. Pero esto podrá hacerse en julio».

Amancio: «La falta de remate hace mucho daño»»

1. «El equipo no tiene acierto en el gol. No se remata con acierto porque los delanteros están lesionados, tanto Mariano como Bale y Asensio. Esta falta de gol le está haciendo mucho daño. No juega mal, porque ante la Real Sociedad jugó bien, pero no tiene una continuidad en su fútbol. Dicho esto, el Real Madrid fue perjudicado ostensiblemente el domingo por el árbitro. ¿Por qué no se aplicó el VAR? El árbitro tenía un mal tufillo. Las lesiones son el otro problema grave que lastra al equipo».

2. «Ahora se ha fichado a Brahim. Y Vinicius demuestra que es un buen jugador, lo hizo muy bien ante la Real Sociedad. No sé si se ficharán delanteros, pero es una pena que tengamos a Mariano lesionado cuando podría jugar y demostrar lo que vale. Tiene muy mala suerte».

Cañizares: «Se minusvaloró el adiós de Cristiano»

1. «La temporada se planificó mal. Se minusvaloró el adiós de Cristiano, se menospreció su marcha, y se pensó que sus goles se saldarían con los delanteros que había. No ha sido así y el Real Madrid soporta una falta de remate preocupante. El equipo no solo necesitaba un delantero importante para sustituir al portugués, sino que necesitaba dos y no se cubrió bien esa ausencia. El problema es que no es fácil subsanar ese problema en el mercado de invierno, porque los grandes jugadores están acomodados en otros equipos y no es fácil que se vayan en enero».

2. «Hay que fichar esos dos delanteros que no han venido y traer otro refuerzo por línea, un mediocampista y un central como mínimo».

Santamaría: «Falta aclarar el concepto de ganar»

1. «Estoy mal, sufriendo por el equipo. Llevamos varios años padeciendo en la Liga y en la Copa y es para pensárselo bien. El equipo debe estar más unido y concentrado en la ambición de ganar. No hay entendimiento. Falta aclarar el concepto de jugar para ganar. No parece que ahora sea la máxima prioridad».

2. «No veo un problema de fichajes, sino interno. Directivos, entrenadores, jugadores y afición deben estar unidos al cien por cien. El equipo no hace goles y eso debe solucionarlo. Pero también debe solucionar que le hacen muchos goles y esto sí que es muy raro».

Buyo: «La plantilla ha muerto de éxito»

1. «El Real Madrid vive una crisis galopante. Hay una buena plantilla que ha muerto de éxito, con cuatro Champions, cuatro Mundiales de Clubes, una Liga, dos Copas y tres Supercopas de Europa. El equipo se ha resentido por el adiós de Cristiano, sin que se trajeran sustitutos. El portugués es insustituible, como Messi, pero debieron venir uno o dos puntas que garantizaran veinte o treinta goles que ahora nadie los marca».

2. «El club tiene que fichar un jugador por línea como mínimo. Debe traer uno o dos delanteros goleadores, un centrocampista y un central».

Agustín: «Solari debe imponer su personalidad»

1. «Ha sido una temporada convulsa. Se fueron Cristiano y Zidane, llegó Lopetegui y tampoco continuó. Ya se ganó la Decimotercera al límite. Tras tantos títulos, vivimos una etapa que no es la mejor, es un momento de reestructuración. Solari debe imponer su personalidad para que el equipo crea en sus ideas, no importa que no tenga un historial. Hay que pelear por la Champions, porque la Liga está ya descartada».

2. «Hay que fichar sobre todo un delantero y renovar el equipo. Se ha contratado gente joven, pero el tiempo, en el Real Madrid, apremia».

Luis Milla: «Debería fichar un rematador ahora»

1. «El equipo no está bien. Jugadores como Modric, Varane y Kroos acusan un Mundial muy exigente y la baja de Cristiano no fue cubierta porque se creía que los otros delanteros garantizarían el gol. No se planificó, no se firmó un ariete de nivel y no hay gol».

2. «Habría que firmar un delantero de nivel ahora mismo, en este mercado de invierno, para superar esta situación. Sé que no es fácil. En todo caso, habrá que traer un delantero "top" en verano que te garantice goles. La plantilla es buena en las otras posiciones, falta que Asensio y otros hombres recuperen su nivel».

Alfonso: «Descartado para la Liga, queda Europa»

1. «Falta gol y la baja de Cristiano no fue cubierta con otro delantero importante que marque goles. Frente a la Real Sociedad no hubo acierto en el remate y el arbitraje, con la inexplicable ausencia del VAR, destrozó al equipo. El Real Madrid está descartado para la Liga y nos queda la Champions si los jugadores recuperan el tono físico, que es su problema actual. Siempre consiguieron ponerse físicamente a punto para la Copa de Europa y esperemos que lo vuelvan a hacer».

2. «Hace falta fichar sobre todo un delantero, es lo que necesitamos como prioridad».

De la Red: «Se necesita un delantero de nivel»

1. «Al Real Madrid le pasa de todo. Físicamente no está a su nivel y eso es muy importante. Modric está cansado, Marcelo y Ramos tienen también más de treinta años. Y las lesiones le han lastrado. Ante la Real Sociedad solo destacó Vinicius, un chico muy joven. El equipo es previsible en su juego y no hay un rematador. Llegan jóvenes como Ceballos y ahora Brahim, pero el club vive una etapa de transición tras tantos años de éxitos».

2. «Hay un buen equipo, pero debe ficharse a un gran delantero de nivel para tapar la baja de Cristiano. Hay que traer a Kane, a Salah, a Neymar o a Mbappé, a un futbolista de primer nivel».

Losada: «Hay que recuperar a grandes jugadores»

1. «La marcha de Zidane pilló al club a contrapié y desde ese momento todo salió mal. Lopetegui no pudo aplicar sus ideas y la marcha de Cristiano no tuvo relevo. Se juntaron muchas cosas y la planificación ha sido mala, porque no se solventó el fichaje del delantero y la situación física del plantel ha sido un problema añadido».

2. «Hay que fichar un nueve, está claro. El resto del equipo es bueno y solo hace falta que los grandes jugadores mejoren en su rendimiento, como son los casos de Asensio, Isco, Marcelo, Modric y Kroos. Tenemos una gran plantilla».