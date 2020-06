La Liga Cerezo ofrece el Wanda, pero el Real Madrid solo jugará en el Di Stéfano El club blanco tiene decidido competir en su estadio de Valdebebas y no piensa admitir público, porque analiza que, si el Gobierno lo aprueba, que está por ver, será un riesgo. El Real Madrid no está enfadado por ese posible permiso de público

El Real Madrid jugará sus seis partidos de Liga que tiene pendientes en casa en el estadio Alfredo Di Stéfano. No jugará en ningún otro sitio. Y no admitirá público en las gradas si el Gobierno aprueba, que está por ver. No hará un sorteo entre decenas de miles de socios para sentar solo a dos mil.

El club madridista no está enfadado por ese posible cambio de criterio del Gobierno, que podría aceptar público. Veremos si al final se hace realidad, porque el responsable de cualquier rebrote será el Gobierno.

Las obras del Santiago Bernabéu hacen imposible que el Real Madrid pueda jugar en su campo hasta el mes de agosto, por lo que si se pudieran disputar las últimas jornadas con público, no sería el caso de la entidad blanca. En el Di Stéfano apenas serían 2.000 personas el 30% del aforo, una cifra que generaría mucha controversia ante tantos miles de abonados. Por eso, la idea primitiva es seguir a puerta cerrada se permita o no público. Y el Real Madrid jugará en su estadio de Valdebebas.

Por el camino apareció una opción que, a primera vista sorprende y causa mucha sorpresa entre los aficionados del Atlético. Enrique Cerezo, el presidente colchonero, ha ofrecido su estadio al conjunto blanco, si es que así se lo pide: «¿Si cedería el Wanda? Me voy a quitar la mascarilla para contestarte. Que nadie dude de que estaremos a disposición del Real Madrid, que nadie lo dude", dijo Cerezo en un acto promocional de la Liga junto al alcalde de Madrid, Begoña Villacís, Emilio Butragueño y Javier Tebas. Todos ellos han presentado en la madrileña calle Preciados, en plena Puerta del Sol, el movimiento#VolverEsGanar y #VolveremosSiTuVuelves, justo horas antes de que el balón vuelva a rodar con los 45 minutos pendientes del Rayo-Albacete, programados para las 20.00 horas.

En dicho acto, José Luis Martínez-Almeida, declarado aficionado del Atlético, también dejó los colores a un lado y siguió la línea del mandatario rojiblanco: «No sería la primera vez. La jornada 1 después del año del doblete (1996) fue en el Santiago Bernabéu porque el Calderón estaba en obras. Ya ha pasado y desde luego que si el Atlético no tiene ningún problema, los aficionados tampoco lo tendremos».

Pero el Real Madrid no lo ha pedido, ni lo pedirá. Jugará en el Di Stéfano. A puerta cerrada. Y en septiembre tendrá el Bernabéu listo para recibir público en las gradas si las autoridades lo permiten.