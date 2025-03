Descifrar las alineaciones de Zidane con un argumento es más difícil que hacerse rico con el euromillón sin echar siquiera un boleto. El entrenador del Real Madrid realiza variaciones muy raras, como el once imprevisible que perdió ante la Real Sociedad en Copa del Rey. Y la confección de sus convocatorias son el órdago a lo grande, sin guiño. De pronto, un jugador que decide tres puntos, como Nacho en Valladolid, desaparece de la lista. No hay premios. El francés tiene una idea fija y nada le hace variar. No hablamos a toro pasado con la ventaja de juzgar la derrota frente al Levante. A muchos madridistas, dentro y fuera del club, les extrañó que el líder acudiera a Valencia sin un mero ariete en la reserva. Rodrygo, Jovic y Mariano se quedaron en casita. Porque es una realidad demostrada que el problema del Real Madrid es el gol.

Rodrygo Goes: 18 partidos. Vivió una etapa de oro en octubre y noviembre, titular en Champions, con goles y balón firmado ante el Galatasaray. Lleva siete tantos, cuatro en Copa de Europa, dos en Liga y uno en Copa del Rey

La falta de acierto en el remate ha condenado al conjunto blanco a perder el primer puesto y muchos puntos por quedarse con el marcador a cero. Sucedió frente al Athletic (0-0), el Betis (0-0), el Mallorca (1-0) y ahora con una derrota por la mínima ante el cuadro granota dirigido por Paco López.

Mariano: 2 partidos. Solo ha jugado 44 minutos en la Supercopa de España en Arabia. Sin goles. El club desea traspasarle y no ha contado para el entrenador

No integramos en esta lista los empates sin goles del Wanda y del Camp Nou, que pueden considerarse buenos resultados, aunque el Real Madrid mereció ganar al Barcelona. Ahora, los azulgranas visitan al equipo madrileño el próximo domingo con el liderato en ristre, mientras el esquema de Zidane no encuentra el gol en esta fase decisiva de la temporada y sus tres nueves puros estaban en casa, descartados. El enredo de Zidane con el «9» de su sistema es evidente.

Un nueve que se pueda asentaren el esquema

La diatriba que siente Zizou es cómo colocar un rematador en el once sin quitar a Benzema. Su compatriota es un gran jugador, peo no es un delantero centro. Su compatriota es técnicamente un «diez» que porta el «nueve», como él reconoce. Y cuando baja a asociarse con los mediocampistas para crear jugadas, una incorporación retrasada que ejecuta constantemente, el Real Madrid se queda sin ariete en el área. No hay nadie para marcar goles. Esa imagen es una paradoja continúa en los partidos del Real Madrid.

La solución es alinear un «nueve» verídico al lado de Benzema, pero al entrenador no le cabe esa idea, pues necesita extremos como Vinicius o Lucas para crear fútbol en profundidad en un equipo dominado por los centrocampistas. No hay un «asesino» del área y se acusa demasiado.

Luka Jovic: 23 partidos.Solo jugó 765 minutos. Pide partidos completos. Suma 2 goles. Sin suerte, lleva tres postes y cuatro tantos anulados

Antes, Benzema compartía once con un artillero descomunal, Cristiano. Ahora falta ese cazador que se beneficie de la creatividad del francés, cuya aportación al gol es un trabajo fijo discontinuo. Suma 18 esta temporada, 13 en Liga, pero no marca en el campeonato nacional desde el partido de Mestalla, en diciembre. No ha anotado en 2020 en el torneo que Zinedine persigue como preferente. En Valencia erró cuatro ocasiones claras, en jugadas generadas por Hazard , que también falló otras dos oportunidades. El Real Madrid no tiene gol y Zizou sabe que es su problema.

Rodrygo, baja por sanción en el clásico

Rodrygo es el mejor rematador de los tres delanteros que el técnico descartó. El brasileño tiene gol, eso que le falta al equipo, y no se comprende su paso al olvido. No ha sido concentrado en las últimas cuatro jornadas. Ha firmado siete dianas en 18 encuentros. Ayer, en el colmo de la desgracia, jugó con el Castilla y fue expulsado con dos tarjetas amarillas por celebrar su tanto, el 2-0, sanción que le impedirá disputar el clásico.

Jovic solo ha celebrado dos goles en los trozos de 23 partidos que ha jugado. Solicita tener encuentros completos, no salir diez minutos, para demostrar su valor. Marcó en Pamplona y no ha disfrutado de continuidad.

La situación de Mariano es mucho peor. Ha jugado 44 minutos en los dos partidos de la Supercopa de España, nada más. No es convocado habitualmente.

Zidane debe acudir a ellos para intentar solventar un déficit crónico. El capitán, Sergio Ramos, Casemiro, Varane y Nacho no pueden tapar más veces ese problema. Solo ponen parches. El entrenador debe apostar por un nueve real y darle oportunidades para asentarse.