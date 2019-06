Real Madrid El emotivo mensaje del Real Madrid ante la muerte de Reyes El sevillano decidió una Liga a favor del Real Madrid al marcar el 2-1 al Mallorca en la última jornada del campeonato

Reyes ganó una Liga con el Real Madrid, en 2006, que él decidió con un gol que significó el 2-1 frente al Mallorca en el Bernabéu. Era la última jornada liguera y faltaban 22 minutos para el final del encuentro y del campeonato. El utrerano decidió el título.

El Real Madrid C. F. envió hoy un mensaje público de consternación, dolor y apoyo a la familia en estos duros momentos:

«El Real Madrid siente una profunda consternación y tristeza por el fallecimiento del que fuera jugador de nuestro club, José Antonio Reyes.

El Real Madrid C. F. quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Reyes, a los que se une en el inmenso dolor por su pérdida. Así mismo, hace extensivas sus condolencias a su actual club, el Extremadura U. D.

Hablemos de José Antonio, cercano, jovial, humano. Recuerdo que hicimos una de las varias entrevistas que mantuvimos sentados en su coche, con música flamenca puesta, durante media hora. Llegamos al parking de su casa y me dijo: «Aquí se acabó, que entro dentro y ya quiero olvidarme del fútbol». Así fue. Siempre habló claro, demasiado en algunas ocasiones, con una sinceridad que le traicionó en muchas ocasiones. A los fotógrafos los traía locos, porque lo mismo se negaba a hacer ya las fotos, porque era tarde, o porque les citaba a las doce del mediodía y acudía a las dos de la tarde. Era anárquico, único, no se atenía a controles ni horarios. Era como el rey del tablao, que cantaba y dejaba de cantar cuando le apetecía.

Ha muerto un talento del fútbol que dejó mucha clase dentro de su cabeza. Ha fallecido un mago del balón que no sacó todo su talento al campo porque los avatares de las ofertas le llevaron a jugar a lugares extraños para él. Tenía calidad en las piernas y en la mente. Era un genio del fútbol. Poseía velocidad y regate, pase y gol. Pero estaba muy imbuido en su cultura andaluza, sevillana, y le costaba vivir en otros lares. Navas sufrió algo parecido en el comienzo de su carrera. Les costó siempre vivir lejos de casa, de ese ambiente sevillano irrepetible. les gustaba su Sevilla, la alegría de la gente, el sol, el calor. En el Londres del Arsenal no había alegría ni calor. Su mujer y su familia eran su felicidad en tierras lejanas.

Luis le quiso inyectar más ambición antes de un España-Francia: «Ese negro (Henry) no es mejor que usted, usted es mejor que él, ¿me entiende? Usted es mejor que él». Reyes reía por esa lección de seguridad en sí mismo que el seleccionador le taladraba. Lo admiraba

Estaba tocado con la varita mágica. Podía hacer lo que quisiera con el balón. Se parecía a Juanito en el pronto de su calidad, que podía saltar con una finta o con un pase letal.

Su problema en este fútbol moderno era que, como buen mago, no defendía. Eso no era para él. Le costaba.

Luis Aragonés protagonizó con él un caso de repercusión mundial cuando le convocó a la selección en la gran era de nuestro equipo nacional. Era un gran jugador, pero no tenía la ambición de los grandes, y Luis se la quería inyectar. En un entrenamiento le dijo, rodeándole, dando vueltas a su alrededor: "Ese negro (Henry) no es mejor que usted, usted es mejor que él, ¿me entiende? Usted es mejor que él". Reyes reía por esa lección de seguridad en sí mismo que el seleccionador le taladraba. Lo admiraba, porque le decía una verdad, que nadie era mejor que uno, que él. La mención de la palabra negro, en un ambiente privado que se hizo público, masacró injustamente a Luis, que no estaba lanzado un mensaje machista.

Viajé con Reyes en la final de la Supercopa de Europa 2014, cuando en Sevilla perdió 2-0 ante el Real Madrid en Cardiff. Su mujer. con altos tacones rojos, y su familia, le consolaban tras la derrota, que era bastante lógica, porque jugaban contra el campeón de la Champions, con Cristiano como líder.

Debutó con 16 años en Primera, el jugador más joven de la historia del Sevilla. Fue vendido al Arsenal por 24 millones de euros. Militó en el Atlético y en el Real Madrid. Y en el Bernabéu decidió una Liga a favor de los blancos. Ese fue uno de los momentos más destacados de su carrera. Sucedió el 17 de junio de 2007 cuando anotó dos goles que sirvieron al Real Madrid para conquistar su Liga número 30 contra el Mallorca. El sevillano, que había entrado desde el banquillo, empató el partido en el minuto 67 y cerró el marcador con el 3-1 definitivo en el 82.

Tras su periplo por el Arsenal, el Real Madrid y el Atlético, volvió al Sevilla. Ahora vivía sus últimos años como futbolista en Extremadura. Se ha ido un grande que lo pudo ser más.

Su historia es un avatar. Militó en el Sevilla y en el mercado de invierno de la temporada 2003-04 fue traspasado al Arsenal por aproximadamente 30 millones. Allí consiguió una Premier League (siendo el primer español en conseguirlo), una Community Shield en 2004 y una FA Cup en 2005. A partir de aquí sus problemas de adaptación hicieron que su rendimiento futbolístico bajara y estuvo cedido una temporada en el Real Madrid, consiguiendo la Liga en 2007, y posteriormente fue traspasado al Club Atlético de Madrid ese mismo año. Allí de nuevo fue cedido al Benfica portugués. Jugó con el Atlético de Madrid, el Sevilla (2012-2016), el Espanyol (2016-2017), el Córdoba, el Xinjiang Tianshan Leopard Football Club en China (2018-2019), y finalmente, en enero de 2019 se incorporó al Extremadura Unión Deportiva de la Segunda División de España. Entró en el libro Guiness de los récords al ser el jugador que más medallas de UEFA Europa League había ganado, un total de cinco, dos con el Atlético de Madrid y tres con el Sevilla.

Debutó con el Sevilla en la temporada 1999-2000, con solo 16 años, adjudicándose así el récord como jugador más joven en debutar en la historia del Club en Primera División llegando a disputar 2 partidos cuando su equipo estaba prácticamente descendido a Segunda División. En la temporada siguiente el equipo andaluz volvió a la Primera División tras salir campeón de Segunda de la mano de Joaquín Caparrós. Ya en la máxima categoría volvió a establecer un récord al ser el jugador más joven de la historia de la Primera División española en marcar un gol.

Se marcó al Arsenal.En su primera temporada colaboró a mantener el récord de imbatibilidad del club y consiguió el título liguero, siendo el primer futbolista español en conseguir ganar la Premier League. Relevó en el once titular de los gunners al veterano jugador holandés Dennis Bergkamp. También fue importante su participación en la Liga de Campeones 2005-2006. Jugó contra el Real Madrid, Juventus y Villarreal, consiguiendo llegar a la final contra el Barcelona, donde su equipo perdió por 2-1.

A pesar de que la temporada siguiente consiguió la Community Shield y, al finalizar la misma, la FA Cup, su adaptación a Inglaterra fue difícil y su influciencia en el club londinense fue mermando hasta desaparecer de la alineación titular.

En 2006 el Real Madrid consiguió su cesión por un año a cambio de Júlio Baptista, que igualmente se fue cedido al Arsenal. El acuerdo se cerró en el último instante del mercado de fichajes de 2006.3​ En el Real Madrid, Reyes no tuvo demasiadas oportunidades de demostrar su talento. A pesar de ello, marcó dos tantos frente al Mallorca, que posibilitaron la consecución de la 30ª Liga para el Real Madrid.

El 30 de julio de 2007 se confirmó su fichaje por el Atlético de Madrid por 12 millones, y la afición rojiblanca le brindó un desagradable recibimiento debido a que la temporada anterior, teniendo un precontrato con el club rojiblanco, prefirió fichar por los blancos. En esta primera temporada atlética fracasó estrepitosamente. Sus constantes desavenencias con la afición se acrecentaron cuando no saltó al campo frente al Athletic Club por un bajón de azúcar. Esa temporada no marcó ni un solo gol con la elástica rojiblanca a pesar de ser uno de los jugadores en los que más esperanzas se tenían dentro de la plantilla del club de la ribera del Manzanares.

En agosto de 2008 el Atlético de Madrid lo cedió al Benfica de Lisboa, con opción de compra. Allí, dirigido por Quique Sánchez Flores realizó una buena temporada y consiguió la Copa de la Liga. Al finalizar la temporada, el club portugués quiso hacer efectiva la opción de compra pero, finalmente, Reyes regresó a la disciplina del Atlético de Madrid al no llegarse a un acuerdo entre las tres partes.

Volvió al Calderón. Reyes comenzó la temporada 2009-10 siendo suplente en el Atlético de Madrid, hasta que de la mano de Quique Sánchez Flores, entrenador que sustituyó al destituido Abel Resino, consiguió hacerse un hueco en el once titular, en detrimento de Maxi Rodríguez. La confianza que el técnico depositó en él comenzó a dar sus frutos cuando tras unos partidos muy aceptables consiguió hacer su primer gol con el Atlético. El 9 de enero de 2010, en el partido contra el Real Valladolid, después de 2 años y medio sin marcar en la Liga española, consiguió marcar. Desde entonces, Reyes pasó de ser uno de los jugadores más odiados por la afición a uno de los más queridos, dado su buen rendimiento en la temporada 2009-2010 y su compromiso con el club rojiblanco. Su actuación fue clave en la goleada en semifinales de la Copa del Rey ante el Racing de Santander por 4-0, marcando uno de los goles; asimismo, su participación en la única derrota del Barcelona en la Liga, el 14 de febrero de 2010, por 2-1 (asistencia para el primer gol incluida), fue muy alabada.

Esa misma temporada volvió a levantar un trofeo: el 9 de junio de 2010 ganó la Europa League, competición a la que había accedido el club tras su eliminación de la Liga de Campeones, con el Atlético de Madrid, ganando por 2 goles a 1 al Fulham, en la final disputada en Hamburgo. La temporada siguiente llegó su gol más importante con el Atlético de Madrid (y probablemente de toda su carrera deportiva hasta la fecha). El 29 de agosto de 2010 abrió el marcador en la Supercopa de Europa frente al Inter de Milán, encuentro que finalizó con el resultado de dos a cero a favor de los del Manzanares y que les permitió alzarse con el título continental.

Durante el verano de 2011 el Galatasaray hizo una oferta al Atlético de Madrid para intentar fichar a Reyes. Finalmente la oferta fue rechazada y el jugador anunció que no se iba a mover del Atleti. El 27 de octubre, tras haber jugado todos los partidos del Atlético de Madrid disputados hasta la fecha, ya fuera como titular o entrando desde el banquillo, Reyes fue sustituido por cuarta vez en lo que iba de temporada. El cambio no sentó bien al jugador y las cámaras de televisión le grabaron mientras insultaba al, por entonces, entrenador rojiblanco Gregorio Manzano. En los días posteriores al partido, Reyes se disculpó ante el entrenador y públicamente pero, aun así, no fue convocado en el siguiente partido del Atlético de Madrid. En los siguientes tres partidos del club rojiblanco no volvió a ser convocado, oficialmente debido a una gripe que estaba atravesando y regresó a una convocatoria el 20 de noviembre en la decimotercera jornada de Liga donde jugó su partido centésimo con la camiseta del Atlético de Madrid en Primera División. El partido finalizó con una victoria de su equipo por tres a dos frente al Levante. A partir de estos incidentes, la participación de Reyes con el Atlético de Madrid se fue reduciendo y se empezó a especular con su marcha del club colchonero. Finalmente, el 5 de enero de 2012 regresó al Sevilla FC firmando un contrato que le vinculó al club hasta el año 2015 por un precio de 3.5 millones de euros, más cerca de un millón más por variables.

De vuelta al Sevilla, un día después de su firma entró en la convocatoria del partido que enfrentaba a su nuevo equipo contra el Rayo Vallecano, llegando a jugar como titular y disputando 76 minutos. No pudo evitar la derrota de su equipo por dos a uno. El 30 de enero de 2012 jugó su centésimo partido, entre las dos etapas, con la camiseta del Sevilla en la derrota por dos a uno ante el Málaga en la vigesimoprimera jornada de Liga.

El regreso del jugador a Sevilla levantó mucha ilusión en todos los estamentos del club pues el objetivo era recuperar al mejor Reyes y convertirle en una pieza importante del Sevilla CF. De este modo, Reyes se hizo parte importante de las alineaciones del club en lo que restaba de temporada aunque sólo llegó a anotar un gol. El Sevilla FC acabó a mitad de la tabla por lo que no consiguió clasificarse para jugar competición europea. La temporada siguiente fue la primera que Reyes comenzaba en el Sevilla desde hacía 10 años. Las lesiones sufridas le impidieron coger un ritmo constante de juego y su importancia en el club sevillano se vio reducida. Su mejor actuación se produjo en el derbi sevillano donde anotó dos de los cinco goles que le endosó el Sevilla al Betis. En Liga, el Sevilla terminó noveno pero debido a la sanción al Málaga y a la denegación de la licencia UEFA al Rayo Vallecano, se clasificó para jugar la Europa League 2013-14.

En la Copa del Rey el club sevillano llegó hasta las semifinales donde fue eliminado por su antiguo club, el Atlético de Madrid, que posteriormente se proclamó campeón ante el Real Madrid. Reyes participó en los dos partidos aunque en la ida, disputada en el Calderón, entró al campo desde el banquillo. Durante la temporada 2013-14 Reyes mostró un rendimiento muy parecido a la campaña anterior perdiéndose varios partidos de la misma debido a molestias físicas. En la Liga disputó 21 encuentros y el club acabó la temporada en quinta posición. En la Europa League disputó 12 partidos y anotó dos goles que ayudaron a su equipo a conseguir el título. El 14 de mayo de 2014 disputó la final ante el Benfica pero fue sustituido en el minuto 78 por Marko Marin cuando el partido iba empate a cero. Este fue el marcador con el que se llegó al minuto 120 y tuvo que ser en la tanda de penaltis en la que se decidió el título. De esta forma, cuatro años después, Reyes consiguió un nuevo título, su segunda Europa League.

En la temporada siguiente, el Sevilla volvió a disputar la final, esta vez frente al Dnipro Dnipropetrovsk. Reyes fue titular y dio la asistencia del gol que ponía el uno a dos a su favor a Carlos Bacca. Reyes fue sustituido en el minuto 59 con empate a dos en el marcador. Finalmente, Bacca anotó el tercero y el Sevilla se proclamó campeón por segundo año consecutivo y Reyes levantó su tercera Europa League. Unas semanas después, Reyes amplió su contrato9​ hasta 2017. Tras la consecución del Sevilla de la quinta UEFA Europa League, Reyes se convertía también en el único jugador hasta la fecha de conseguir cinco Europa League: dos con el At. de Madrid y tres con el Sevilla.​

Se marchó al RCD Espanyol. Era la temporada 2016-17. Ficha por el equipo barcelonés y se marcha al año siguiente al no renovar contrato. Tras estar sin equipo durante la primera mitad de la temporada, entre rumores de su posible fichaje por un equipo de la Superliga China, decide permanecer en España formalizando su fichaje por el Córdoba CF en el mercado de invierno de la temporada 2017/18. Fue fijo en la convocatorias, jugando 17 de 18 partidos desde su fichaje por el club y ayudó a que el Córdoba saliera de los puestos de descenso - en los que llevaba desde la décima fecha- a 3 jornadas del final, finalmente manteniendo el puesto en la Segunda División española. En junio de 2018 finalmente se formaliza el inicio de su aventura en la liga china, fichando por el Xinjiang Tianshan Leopard de Urumchi, que juega en la China League One, la segunda división del país. El 22 de enero de 2019, el Extremadura Unión Deportiva hizo oficial su incorporación hasta final de temporada.​

Fue un jugador importante en la selección nacional. Su debut se produjo el 6 de septiembre de 2003 en Guimarães (Portugal), terminando el partido con el resultado de 0-3.