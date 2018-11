Real Madrid La directiva del Madrid lee la cartilla a los jugadores El club piensa que algunos futbolistas no dan su nivel y pide a Solari tomar medidas

La cúpula del Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, mantuvo en Ipurúa un «brunch» con la Junta directiva del Éibar, presidida por Amaya Gorostiza, que comenzó dos horas antes del partido. Tras la derrota, el regreso de la expedición madridista a la capital de España permitió una reflexión profunda de la dura realidad del equipo. Una preocupación que volvió a analizarse el domingo sin el fragor inminente del fiasco. Los directivos del club blanco fueron francos en sus postulados, porque el rendimiento de muchos futbolistas no permitía justificaciones. Estaban decepcionados con muchos jugadores, por su falta de carácter para coger el toro por los cuernos en los malos momentos, una ausencia de amor propio que ya soportaron en la etapa de Lopetegui. Y exigen a Solari que tome medidas para conseguir una reacción, sin pensar en nombres ni en antiguos privilegios conquistados en el césped, que ahora ya se han perdido.

En la cocina: el equipo hizo autocrítica ante Solari, que les instó a recuperar el sacrificio que define al Madrid

La directiva del campeón de Europa sabía desde hace dos meses que el estado físico del plantel es deficiente, culpa de un mal trabajo en este capítulo del cuadro técnico del anterior entrenador, pero esperaban que jugadores cualificados que lo han ganado todo asumieran la responsabilidad, especialmente cuando las cosas van mal. Los líderes de la plantilla no lo han hecho. El látigo que Ramos esgrimió en Éibar para criticar al grupo explicaba lo que sentían los directivos. Es el único veterano que, con fallos, siempre da la cara. Otros no lo hacen.

La dirección deportiva del club está sorprendida y desencantada con el equipo en general y esencialmente con varias vacas sagradas blancas que ya no son tan sagradas.

Falta condición física

Modric y Bale encabezan la lista, pero hay otros hombres, No se señala a uno o dos, es una sensación generalizada con hombres curtidos en cuatro títulos de Champions. En la misma medida sienten una decepción con jóvenes a los que se les ha mimado, como Asensio. Observan que Isco es suplente porque no ha encontrado la forma tras su operación de apendicitis, pero no está peor que otros que no se operaron nada. Los responsables de la entidad piden un cambio de actitud del grupo y Solari tiene libertad de acción para actuar, como Zidane hizo a partir del 27 de febrero de 2016, cuando el Atlético ganó 0-1 en el Bernabéu y el francés revolucionó el once desde entonces con la entrada de Casemiro y Lucas. El argentino, ahora, debe aportar soluciones que despierten al equipo, con cambios que azoten internamente las sensaciones individuales de muchos hombres.

La plantilla se ejercitó ayer para preparar el partido de Roma, que se disputa mañana. Los directivos conocen la charla que el nuevo preparador dio a sus pupilos en el «mea culpa» general. Los futbolistas hicieron autocrítica desde la tarde del propio sábado, en Éibar. Y el entrenador les exigió que recuperen el ADN del Real Madrid, el que vivió como jugador al lado de Zidane en el primer lustro de este siglo. Les pidió revivir la voluntad de sacrificio que define al club para remontar adversidades y luchar hasta el último minuto.

Solari les señaló todas las asignaturas que son imprescindibles de aprobar para ganar en el fútbol de hoy y que sus hombres suspendieron, aunque las conocen perfectamente. Son puntos clave que el técnico ha expuesto constantemente a estos profesionales y que no han cumplido. Tenía muchos deberes que poner a sus hombres este fin de semana. Porque no se presiona. Porque no se busca el robo de balón. Porque muchos jugadores no pelean la pelota. No hay sentido de la anticipación. No hay velocidad en el juego. No hay desmarques. Se hace un fútbol estático, de toque al pie. No se remata y no se dispara desde fuera del área. No se defiende bien en grupo y no hay disciplina en los marcajes. Y lo peor es que se fallan los pases y se sufren goles muy tontos.

Hay una verdad paralela: el equipo se encuentra todavía físicamente a un nivel bajo. Pintus se ha puesto a trabajar en este capítulo desde que le han dejado tomar la responsabilidad, secundario para Lopetegui, y ha mejorado el estado de forma de varios hombres, pero el plantel no ha alcanzado aún el ochenta por ciento de su nivel, con las excepciones de Lucas, Fede Valverde, Odriozola, Llorente, Carvajal y Reguilón. Las lesiones, sin embargo, han lastrado a los tres últimos, quizá porque corren por muchos compañeros.

Debe de hacer cambios

Solari tiene mando en plaza para hacer cambios. Sin ser culpable de nada, porque se ha encontrado un plantel en un nivel de prestaciones muy mejorable, el club le exige resultados sin mirar la alineación. En Éibar hubo profesionales avezados de la entidad que pasaron vergüenza. El mensaje es directo: se acabaron las contemplaciones, que el técnico actúe sin freno. Que encuentre el camino sin miedo a sentar a quien se lo merezca. Tiene vía libre, porque el Madrid no puede seguir así, sin demostrar fe en la reacción en cuanto sufre un gol. Lucas, que nunca le ha fallado, debe jugar en Roma. Isco pide sitio en el once. Carvajal, incansable, será titular. Fede Valverde, que ya demostró la capacidad física que rodea a su calidad, aspira a meter energía en el centro del campo. Y Mariano, alta, solicita minutos ya para encontrar el gol que falta al equipo.