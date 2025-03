Desconcierto por el criterio arbitral para las manos dentro del área

Dani Carvajal , lateral derecho del Real Madrid, puso voz al desconcierto de los futbolistas respecto al criterio arbitral sobre las manos en el área , que ha cambiado en varias ocasiones en los últimos meses, girando siempre en torno al concepto de «voluntariedad» y a la posición natural o no del brazo.

De señalar penalti cuando había intención del futbolista de cortar un pase o disparo con la mano, o al ocupar de forma antinatural un espacio en el área, se pasó a castigar cualquier contacto del balón con las manos, independientemente de la intencionalidad. Pero ahora de nuevo los árbitros vuelven a seleccionar qué manos son susceptibles de ser castigadas y cuales no . En teoría, porque después, sobre el césped, unos deciden en un sentido mientras otros, en jugadas similares, lo hacen en el contrario.

El último caso polémico tuvo lugar en el choque entre el Eibar y el Real Madrid, que cerró la jornada de este domingo. En la recta final del choque, Sergio Ramos, de forma evidentemente involuntaria pues no tenía visión del balón, cortó la trayectoria de la pelota dentro del área de Thibaut Courtois con el codo. Una acción que los locales reclamaron inmediatamente y de forma vehemente como penalti .

Preguntado por la jugada, que el árbitro decidió no castigar, Carvajal aseguró que no la había visto porque le pilló en el otro costado del área, pero al mismo tiempo admitió que los jugadores no tienen claro cuándo es mano y cuándo no .

«No lo tenemos claro, hay jugadas... a Nacho le pitan un penalti ante el Alavés, no le pitan a Capa, si hoy a Sergio le da y tampoco lo pita... Ese criterio se debería aclarar porque los jugadores estamos en entredicho, intentamos protestar todo . Se debería aclarar tanto a favor como en contra», explicó el lateral blanco.

En ese desconcierto generalizado también está José Luis Mendilibar , que tras el partido en Ipurúa mostró su enfado por la decisión de los colegiados, que no vieron nada punible en la clara mano del capitán del Real Madrid dentro del área.

« Solo sé que en 20 segundos lo han decidido, lo han visto muy claro, cuando en otras jugadas parecidas estás 3 minutos dando a las imágenes, lo habrá visto muy fácil el del VAR», se lamentó. «A mí me ha parecido penalti y creo que a Sergio Ramos también le ha parecido penalti, porque lo ha estado comentando con jugadores nuestros y de su equipo », desveló el técnico en rueda de prensa.

Lógicamente tras haberse apuntado su equipo los tres puntos, Zinedine Zidane , entrenador del Real Madrid, se lo tomó de una forma diferente a su colega y no entró en la cuestión del confuso criterio arbitral.

Tras afirmar, como Carvajal, que no había visto la jugada, explicó que «al final pita el árbitro, tiene que saber el árbitro hacer las cosas y yo, como siempre, no me meto con los árbitros y si ha decidido no pitar es que no ha habido mano para él ».