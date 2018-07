Real Madrid Courtois reabrirá la guerra en la portería El Madrid tiene atado al belga, solo a la espera de que el Chelsea consiga sustituto. Y Keylor Navas advierte de que luchará por conservar su puesto

Tomás González-Martín

@deportes_abc.es Actualizado: 23/07/2018 01:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las vacaciones de Thibaut Courtois después de ser elegido el mejor guardameta del Mundial de Rusia no son tranquilas. El Guante de Oro voló rápidamente a Madrid tras disfrutar la fiesta de su selección en la Grand Place de Bruselas, con el Maneken Pis a la vuelta de la esquina, y aquí vio a sus hijos, Adriana y Nicolás, sin conocer todavía su futuro. El belga se marchó a descansar al sur de España y tiene el teléfono a mano de una estirada felina para conseguir por fin el sueño de fichar por el Real Madrid y vivir cerca de sus dos pequeños, que es la otra ilusión de su vida desde hace tres años, cuando nació Adriana y comenzaron sus constantes vuelos a la capital española para ver a sus lebreles cuando podía. El acuerdo del guardameta con el club madrileño es total y solo resta que el Chelsea le encuentre sustituto para la portería. Lopetegui le espera.

Keylor: «Seguiré en el Real Madrid, cumpliré mi contrato hasta 2020, y si puedo estaré aún más años»

La llegada del limburgués nacido en Bree hace 26 años suscitará por fin la primera gran guerra deportiva por la portería del campeón de Europa, una competencia que Keylor Navas esperaba desde hace tres temporadas, con la mención de multitud de nombres de cancerberos que nunca concretaron su fichaje, desde David de Gea a Alisson pasando por Kepa. El costarricense ha dejado claro a Florentino Pérez que continuará en la entidad venga quien venga. Lo expuso ya en la cumbre anual de la peña Ramón Mendoza, delante del presidente, cuando fue elegido miembro de honor. Y lo ha confirmado en los últimos días su apoderado, Ricardo Cabañas, compañero de batallas de «pura vida» desde hace lustros: «Keylor se queda y luchará por el puesto con Courtois, no le tiene miedo a nada ni a nadie, siempre ha sido un luchador».

Canales los entrenará

La trayectoria del centroamericano en el rey de Europa no ha sido un camino de rosas. Las rosas las ha recogido en forma de títulos con mucho esfuerzo. Fichado en 2014 nada más ser elegido el mejor arquero del Mundial de Brasil, Navas tuvo que admitir ser suplente durante su primera campaña en el Real Madrid, a la sombra de Íker Casillas. El Guante de Oro de Brasil se ganó su titularidad la temporada siguiente y la ha mantenido a lo largo de un trienio espléndido, con tres Champions y diez títulos en total, que no impidieron que siempre se le cuestionara por el sustituto que podía venir. Su respuesta fue perenne: «Pelearé con quien venga, no me lo pregunten más». Ahora, ese rival tiene nombre: Guante de Oro contra Guante de Oro. Julen Lopetegui y Juan Canales, su entrenador de porteros, decidirán. Llopis, el antiguo preparador de porteros, era un gurú para Navas. Ahora comenzará otra etapa. Ambos parten de cero.

Lopetegui debe elegir

El Real Madrid siempre reflexionó que la búsqueda de un guardameta se argumentaba en dos puntos: tener la portería bien cubierta, pues las dos lesiones de talón de Aquiles sufridas por el costarricense hicieron dudar al club, y encontrar un meta de largo recorrido, porque Keylor cumple 32 años en diciembre. Courtois, 26 años, cubre esos objetivos. Está curtido internacionalmente y es un seguro para un futuro a medio plazo.

La «jurisprudencia» en una entidad tan grande como el Real Madrid dicta que «el fichaje», Courtois, será titular inicialmente y que Navas disfrutará de muchos partidos para mantenerse en forma, en un reparto de esfuerzos coherente. Pero falta por saber lo que Lopetegui determinará. Y tiene una primera decisión cruda que tomar: quién será titular en la final de la Supercopa de Europa frente al Atlético, el 15 de agosto, y quien debutará como titular en la Liga cuatro días más tarde. ¿Repartirá esos honores entre ambos candidatos o elegirá un guardameta como referente desde el principio? La tardía incorporación de Courtois, por haber disputado el Mundial hasta el 14 de julio, puede dar prioridad inicialmente a Keylor, que se incorpora el 27 de julio para subirse al avión de la gira del Real Madrid por Estados Unidos.

La portería dirá muchas cosas de la forma de actuación del nuevo técnico. El Real Madrid busca competencia extrema en sus once posiciones y la de portero será una guerra bajo palos. Lopetegui destaca por su deseo de conseguir la cohesión del grupo como acicate para alcanzar los triunfos y esa idiosincrasia augura que repartirá juego entre ambos futbolistas. No puede pasar al ostracismo el hombre que ocupó esa responsabilidad durante tres temporadas. Con ellos nacerá también una nueva era.