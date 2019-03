Fútbol Courtois: «Me considero uno de los mejores, aunque la prensa española quiera matarme» El belga cometió un grave error en el partido contra Rusia que ha desembocado en numerosas críticas

Thibaut Courtois está viviendo sus momentos más duros desde que fichó por el Real Madrid. A lo largo del año, desde numerosos sectores del madridismo se ha criticado el fichaje del belga con el buen papel que ha desempeñado Keylor Navas en los últimos tres años.

Unos reproches que se han acrecentado con su tremendo error en el Bélgica - Rusia. El guardameta perdió el cuero dentro de su propio área en una jugada sin mayor peligro, propiciando el tanto de Cheryshev.

El cancerbero no ha dudado en salir a la palestra para defenderse después de escuchar los comentarios sobre su errática actuación. «Me considero uno de los mejores del mundo, aunque la prensa española quiera matarme. Me siento fuerte, entrenando y jugando bien», ha afirmado Courtois.

Para suerte del cancerbero, su fallo no le costó el disgusto a su selección, que acabó venciendo a los rusos por 3-1 gracias al tanto de Tielemans y al doblete de Hazard.