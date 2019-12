Real Madrid Cinco preguntas clave para el árbitro y el jefe del VAR El Real Madrid se siente perjudicados en siete puntos: dos penaltis en el Camp Nou (0-0), la mano del bético Feddal (0-0), el derribo a Brahim en Mallorca (1-0) y el penalti sufrido por Vinicius en Villarreal (2-2)

Las cinco preguntas clave que el Real Madrid desearía tener respondidas:

1. Dos penaltis: ¿El VAR alertó al colegiado?

El Real Madrid desea saber si De Burgos, responsable del VAR, alertó a Hernández Hernández de las dos jugadas.

2. ¿El colegiado no hizo caso al jefe del VAR?

El club blanco quiere conocer si, por el contrario, el colegiado canario no hizo caso a De Burgos.

3. ¿El jefe del VAR no le aclaró nada?

Se analiza si es posible que el jefe del VAR no profundizara en ambas jugadas, dijera que no eran nada claras y que no debían ser penaltis.

4. ¿Hablaron ambos y a ninguno le parecieron penaltis?

En este caso, serían errores arbitrales graves y recíprocos.

5. ¿El Comité de Árbitros puede dar luz al caso?

El Real Madrid solicita que el Comité le informe sobre lo que realmente sucedió.

Siete puntos perdidos. Los otros errores arbitrales

Los dos puntos que el Real Madrid perdió en Barcelona por esos penaltis no señalados suman la lista de agravios a siete puntos escamoteados. Estos son los otros cinco que volaron por decisiones y pasuividades de árbitros y responsables del VAR.

Penalti a Vinicius en Villarreal (2-2)

El 1 de septiembre el Real Madrid empató a dos goles en Villarreal, pero el árbitro, Gil Manzano, no castigó un claro penalti, por derribo, de Albiol sobre Vinicius, en el minuto 88. Ni el VAR tampoco le advirtió. Luego, Gil Manzano expulsó a Bale. Dos puntos perdidos.

Penalti a Brahim en Mallorca (derrota, 1-0)

El 19 de octubre el Real Madrid perdió 1-0 en Mallorca y hubo un claro penalti cometido sobre Brahim, por agarrón de Salva Sevilla. Ni el árbitro, Alberola Rojas, ni el VAR, con Iglesias Villanueva, sancionaron ni visionaron especialmente la jugada. Un punto perdido.

Penalti de Feddal en el Real Madrid-Betis (0-0)

El 2 de noviembre el Real Madrid empató sin goles frente al Betis en el Bernabéu, pero en el minuto 81 llegó la polémica: centró Benzema y el balón dio en la mano de Feddal, que la tenía estirada debajo del cuerpo. No se pitó el penalti. Dos puntos más perdidos.