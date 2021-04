Rubén Cañizares SEGUIR Actualizado: 26/04/2021 12:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A diferencia de lo que durante años viene siendo habitual, el Real Madrid se entrenó hoy en Valdebebas después de que Varane y Zidane atendieran a los medios de comunicación. Rueda de prensa previa al trabajo, con gesto serio de jugador y entrenador. Incómodo el primero por cada pregunta sobre su posible renovación, y molesto el segundo por cada cuestión acerca de la Superliga y las consecuencia sancionadoras con las que amenaza Ceferin.

El defensa francés, ya recuperado del coronavirus, tuvo tres oportunidades de explicar el por qué no ha aceptado aún la oferta de renovación. Termina contrato en 2022, pero por su cabeza puede estar rondando un cambio de aires, lo que obligaría al Madrid a venderle este verano para sacar dinero por él. En ninguna de las tres ocasiones dijo que su deseo sería seguir en el club blanco. Evasivas por respuesta: «Mi futuro es este final de temporada y mi compromiso es estar cien por cien con el equipo. Tenemos bonitos retos en este último mes y estoy concentrado para darlo todo en el campo». Frases hechas que huelen regular.

Varane también quiso blindar al vestuario sobre las incesantes amenazas que el presidente de la UEFA ha lanzado hacia al Real Madrid en estos últimos días. El tercer capitán del equipo insistió en poner el foco en el verde y en ser mejor que el Chelsea, y evitó sembrar duda alguna sobre el colegiado Danny Makkelie: «Nosotros tenemos que centrarnos en cómo hacer daño al rival. El arbitraje no lo podemos controlar».

Es el mensaje que también transmitió Zidane, incluso más tajante que su compatriota: «No creo que las palabras de Ceferin tengan influencia en la semifinal. El árbitro va a ser su trabajo y nosotros solo tenemos que pensar en jugar al fútbol. Si pensamos que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, estamos jodidos. Nosotros vamos a competir del minuto 1 al 90 y el árbitro va a hacer su trabajo». Contundente al cuadrado el entrenador francés, que ni por asomo se cree que su equipo no esté en Europa en el curso 21-22: «Es absurdo que nosotros no estemos en la Champions del próximo año».

Zidane pone toda su energía en el Chelsea, rival que no cree que vaya a encerrarse en su área, a pesar de llegar con la marca de 16 porterías a cero en los 21 encuentros dirigidos por Tuchel: «Esto es una semifinal de Champions y ellos también tienen oficio y experiencia en estos partidos. No creo que el Chelsea vaya a ser un equipo encerrado. Defiende bien, pero también ataca bien. Tenemos que la mejor versión de nuestro equipo para hacerles daño». Para ello, Zidane podrá contar de nuevo con Kroos, ausente desde el duelo de Liverpool, pero no con Mendy que no llegará a tiempo