Rubén Cañizares SEGUIR Madrid Actualizado: 13/04/2021 20:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ver a Modric en la sala de prensa de Anfield es sinónimo de partido gigante de Champions, que es lo que sucederá mañana a las 21.00 horas en el estadio del Liverpool. El croata tiene claro que hay que salir a Anfield a ganar el partido y no a defender la renta, y no cree que el estado físico sea un motivo para estar preocupado: «Claro que hay muchos partidos, y el desgaste es enorme. En estos momentos hay jugadores importantes que están fuera, pero yo creo que estamos bien. Tenemos que aguantar. Hemos trabajado ocho meses para pelear por Liga y Champions, y ahora no nos podemos quejar de cansancio. No es fácil, pero tenemos que aguantar, trabajar bien y ser profesionales».

El tema de las lesiones ha sido una constante esta temporada para los blancos. La última, la de Lucas, ha tocado el corazón de la plantilla: «Es una pena porque estaba en un estado de forma espectacular. Ha jugado bien y ha ayudado mucho. Nos afectó mucho su lesión. Estamos con él y espero que se recupere pronto y bien. Estas dificultades con las lesiones nos unen más».

Modric, que elogió a Kroos y Casemiro con los que asegura sentirse muy cómodos en el campo, también quiso felicitar a Florentino, que hoy ha renovado mandato hasta 2025. El presidente proyecta un nuevo Real Madrid donde Mbappé será su gran estrella: «Seguro que el presidente tiene muchas ganas de construir gran equipo. Mbappé es un gran jugador, y los grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid. Es uno de los mejores del mundo».

También aprovechó Luka para mandar un mensaje tras las críticas y las quejas del Barça una vez terminado el clásico: «Nada de lo que se dice de fuera puede manchar nuestra historia, pero cuando eres el mejor equipo del mundo es normal que haya este tipo de críticas».

Valverde, listo

Tras Modric, fue Zidane el encargado de atender a los medios. Mas parco en palabras que en otras ocasiones, el técnico blanco desveló que Valverde está ya recuperado del golpe ante el Barça, y quiso matizar sus palabras sobre el estado físico de su plantilla: «Después de estos dos partidos, del esfuerzo que hemos hecho y de las bajas que tenemos, es normal que dijera eso. Pero nosotros estamos acostumbrados a estos partidos de máxima exigencia. Por eso no vamos a gestionar esfuerzos y vamos a salir al campo a ganar el partido. Este equipo siempre se une en las dificultades».