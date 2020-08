Champions League Vinicius, la imagen que enciende al madridismo y al jugador El futbolista brasileño, que peleaba por la titularidad con Hazard, finalmente no participó como suplente y ni siquiera calentó

Las manos a la cabeza de Varane tras cada error, las arengas de Ramos desde la grada o la amigable charla entre Pep y Zidane cuando los jugadores ya estaban en las duchas. Fueron varias las potentes imágenes que dejó la eliminación del Real Madrid en Manchester, pero seguramente ninguna de ellas como la Vinicius sentado en la grada sin ni siquiera calentar un minuto.

Incomprensible para acabar la temporada la opción elegida por Zidane. El futbolista con más desborde de su plantilla y con el mejor uno contra uno de Europa, comiéndose las uñas en la grada mientras Hazard no se iba ni de su sombra ni ningún otro jugador superaba líneas. El brasileño pasó de pelearle la titularidad al belga a ni siquiera salir como suplente. Una absoluta decepción para una gran mayoría de aficionados madridistas que no entendían como su equipo necesitaba fabricar ocasiones y sobre el verde no tenían al jugador más propicio para ello.

Se marchó serio y dolido Vinicius del Etihad. No esperaba un epílogo tan triste a su segunda temporada de blanco. Su relación con Zidane es muy buena y valora bastante todo el tiempo que dedica su técnico en pulir sus errores y explotar sus cualidades, pero no acaba de entender ciertas decisiones, como las de ayer, que evidencian que sigue sin tener plena confianza en él. Con Hazard muy fuera de forma, Vinicius fue ayer sacrificado por el nombre del belga. No había ni una sola razón deportiva ni física para que Eden le quitara el puesto al brasileño. La errónea decisión fue a más cuando con 2-1 Zidane prefirió a jugadores como Jovic o Lucas Vázquez antes que a Vinicius. Inexplicable