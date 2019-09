Champions League Luis Fernández: «En el PSG mandan más los futbolistas que la institución» El mítico exfutbolista y exentrenador del PSG ejerce desde hace dos temporadas como director de la Academia del club francés, y analiza para ABC el emocionante partido de mañana ante el Real Madrid

A punto de cumplir 60 años, dedica sus últimos años laborales en el mundo del fútbol en el club que tan grande hizo su figura. Primero como jugador, en la década de los ochenta, y después como entrenador, durante los noventa y principios de la actual centuria, Luis Fernández(Tarifa, 2 de octubre de 1959) ejerce ahora como responsable de la Academia del PSG, el centro de formación del club galo dedicado a niños y jóvenes.

Tras unos últimos exóticos destinos en los banquillos, dirigiendo a las selecciones de Israel (2010-2011) y Guinea (2015-2016), el «machote», como cariñosamente es conocido en España, aceptó en agosto de 2017 una oferta de Al Khelaifi para dirigir la cantera del PSG. Recuperaba de este modo la entidad parisina «una figura histórica» del club, que entre otros éxitos le dio una Recopa de Europa en 1996, el único título continental del PSG hasta la fecha, y las dos primeras ligas francesas (1986 y 1994) de las ocho que tienen los franceses en su palmarés. Desde su sapiencia y veteranía, atiende al teléfono de ABC antes del gran estreno de Champions contra el Real Madrid: «Va a ser un partido muy igualado y bonito. Hablamos de dos equipos que no han comenzado muy bien sus torneos domésticos y tendrán muchas bajas, pero es normal que al principio a los grandes les cueste arrancar. Será una primera gran prueba para medir al nuevo Madrid de Zidane y a este nuevo PSG».

Piropos a Herrera y Sarabia

El tarifeño destaca el buen hacer del club este verano con su nueva política de fichajes, dejando a un lado la pomposidad para reforzar la plantilla, para darle preferencia a los jugadores de equipo: «Todo el mundo quiere fichar estrellas, claro, pero este año el PSG tiene mejor equipo gracias a los refuerzos que ha traído, como los españoles Herrera y Sarabia, que traen talento, trabajo, ganas, ritmo y profesionalidad. Serán jugadores de peso en este PSG. Hay materia prima para hacer una gran temporada».

La frustrada salida de Neymar ha sido el gran culebrón del verano en la capital gala y en el fútbol continental, con el brasileño ahora en el punto de mira los ultras por su insistencia para marcharse de París. Para Luis, es más solución que problema la permanencia del brasileño: «Cuando digo que se ha hecho un buen trabajo este verano también hablo de la no salida de Neymar, que es como si fuera otro fichaje. Entiendo la situación actual de enfrentamiento con la afición, pero dentro de dos partidos estará todo olvidado, seguro. Con el compromiso y los goles, como el de chilena del sábado pasado, todo se normalizará. Lo que vimos ante el Racing de Estrasburgo fue lógico. Seguro que en el próximo partido en casa el enfado seguirá latente, pero al tercero ya le aplaudirán. Aquí todos tienen su cuota de responsabilidad en el caso Neymar. El jugador, por supuesto, pero también la gente que manda en el club porque en Francia pasa algo que no sucede en el resto de grandes Ligas, como la inglesa, la española o la alemana. Allí las instituciones están por encima de los jugadores pero en el PSG y en toda Francia son los futbolistas los que están por encima de las instituciones, y esto tiene que cambiar».

También tiene que cambiar la cara que ofrece el PSG cuando llega la hora de la verdad en la Champions. La era Al Khelaifi suma tres eliminaciones en cuartos y otras tres, las últimas, en octavos. Una involución no acorde al desmedido gasto en el proyecto: «Para mí el PSG siempre es favorito para la Champions, como Madrid, Barcelona o City. Lo que ocurre es que la liga francesa no es tan competitiva como la inglesa o la española. El PSG juega en un torneo donde no hay equipo que le pueda plantar cara y eso hace que se deje llevar y pierda la motivación, situaciones que influyen de modo negativo para la Champions».

Quizás por eso el PSG también ha reforzado su portería con un triple campeón de Europa, un salto de calidad para el marco galo: «Areola es un buen portero con futuro. Es un acierto del Madrid. Y la llegada de Navas le da al PSG la experiencia de tener en la portería a un triple rey de Europa, que es mucho», concluye Luis Fernández.