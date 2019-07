Real Madrid Ceballos, una salida para volver Pochettino pide al sevillano, aunque sea cedido, y en el club blanco gusta la opción

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 04/07/2019 23:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Triunfador en el Europeo sub 21, deseado por veinticinco clubes, con una cotización de 60 millones tras ser fichado por el Real Madrid con 16,5 millones hace dos años, Dani Ceballos lleva la sartén de su carrera por el mango y manifiesta que no quiere ser traspasado, ni siquiera con derecho de recompra. Descartado por Zidane para esta temporada, salvo que el francés se lo piense de nuevo y le llame a filas, el centrocampista solicita al club blanco una cesión por un año con el objetivo de regresar «a casa» el próximo verano para quedarse definitivamente y demostrar que es un jugador válido para el Real Madrid.

El utrerano quiere irse cedido un año a un equipo donde pueda disputar 40 partidos para demostrar que debe jugar en el Real Madrid

«Volverás» le ha dicho la casa blanca al utrerano. La dirección deportiva estudia ahora las veinticinco propuestas que posee para elegir la que más conviene a un futbolista dispar, distinto, sensible, técnico, que reconoce que necesita jugar con asiduidad para mostrar su calidad. No es hombre de salir media hora y lucir, aunque así lo hiciera en campo de su antiguo club, el Betis, donde marcó un golazo de golpe franco en el rato que saltó al césped. Ceballos necesita sentirse importante para brillar. Zinedine le ha dicho que con él no disfrutará de esa continuidad que ruega y le aconsejó marcharse a un equipo donde sea titular. El sevillano quiere elegir un sitio donde jugar habitualmente para ganarse su presencia en la Eurocopa y labrar su retorno por la puerta grande al Real Madrid.

No es Ceballos un hombre que busque «vendettas» y piense en decir que Zidane se equivoca. El andaluz tiene 22 años, toda la carrera por delante y sabe que si juega bien será recuperado por el Real Madrid para convertirse, como anhela, en un fijo. «Quiero triunfar en el Real Madrid y lo conseguiré», es la frase que ha dejado en la casa nada más volver del Europeo sub 21. Gustan en la entidad esas palabras, que revelan una confianza en uno mismo que para estar en el club blanco es imprescindible.

Su calidad es tanta que los grandes de la Premier viene a por él. Pochettino, Emery y Klopp le pretenden para el Tottenham, el Arsenal y el Liverpool, respectivamente. Los clubes ingleses se han colocado en primera fila de peticiones, junto a Inter, Borussia Dortmund, Milán, Nápoles, Bayer Leverkusen, Betis y Getafe, que ataca la Champions y también ha pedido a Brahim.

Ceballos firmó hace dos años un contrato por seis temporadas con la casa blanca, hasta 2023, y quiere tener tiempo de ganarse el sitio entre el público del Bernabéu. El Real Madrid tiene claro que Ceballos será cedido o, como máximo, aprobará un traspaso con derecho de recompra extensivo a los próximos tres años. Se plantea dejar las puertas muy abiertas.

La propuesta de Pochettino gusta porque el técnico del Tottenham acepta un préstamo y el jugador sabe que tendrá protagonismo en Londres. Su reto es disfrutar de cuarenta partidos completos como mínimo, tras dos años en los que salió minutos, sin acumular encuentros completos. La pasada campaña sumó presencias en 34 partidos, pero realmente estuvo en el césped 1.924 minutos.

Sería el relevo de Eriksen, que sueña con hacer el viaje a la inversa y fimar por el Real Madrid. El danés no renueva con el cuadro inglés, acaba contrato en 2020 y quiere marcharse este verano. Si Eriksen viniera, serían operaciones separadas.

No separarse del Real Madrid quiere el sevillano. La entidad está encantada con el compromiso de un hombre que no lo ha tenido fácil en la plantilla. No siente despecho, tiene voluntad de hacerse creer y valer. Demuestra carácter.

El primer clásico, en Barcelona, el 27 de octubre

El sorteo de Liga deparó un estreno fuerte del campeonato. El fin de semana del 18 de agosto el Real Madrid visitará al Celta y el Barcelona acudirá a San Mamés. Los dos clásicos se celebrarán el fin de semana del 27 de octubre en el Camp Nou, jornada 10, y el fin de semana del 1 de marzo en el Bernabéu, jornada 26. Los derbis tendrán lugar en la jornada 7 en el Wanda Metropolitano (fin de semana del 29 de septiembre) y en la jornada 22 en el Bernabéu (fin de semana del 2 de febrero). La última jornada de Liga se disputará el 24 de mayo y el Real Madrid la cerrará en Butarque frente al Leganés. El Barcelona visitará al Alavés y el Atlético recibirá a la Real Sociedad.

El duelo sevillano tendrá esas fechas y sedes: Betis-Sevilla, jornada 13, el 10 noviembre. Y Sevilla-Betis, el 15 de marzo. El Athletic-Real Sociedad se jugará el 1 de septiembre. En Anoeta se disputará el 9 de febrero. El Espanyol-Barcelona se celebrará el 5 de enero. En el Camp Nou tendrá lugar el 10 de mayo.