Real Madrid Ceballos quiere quedarse: «Mi objetivo es triunfar en el Real Madrid» El centrocampista del Real Madrid, uno de los que figura en la rampa de salida para este verano, habló sobre su futuro y su relación con Zidane en una entrevista en Cope

Actualizado: 06/06/2019 17:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con la rampa de salida desplegada y repleta de tránsito, aún estimado, en lo que pinta a uno de los veranos más movidos en el Real Madrid, habló Dani Ceballos. El centrocampista de Utrera es uno de los futbolistas que figura en la lista de posibles salidas que se maneja en los despachos del Santiago Bernabéu y, ajeno al ruido, declaró su intención de continuar ligado al conjunto blanco.

«Soy muy ambicioso, tengo cuatro años más en el Madrid y una cláusula alta. Mi objetivo es triunfar en el Real Madrid y creo que lo voy a conseguir», aseguró en los micrófonos de la cadena Cope.

De menos a más y de nuevo a menos en esta última temporada –útil con Lopetegui, protagonista con Solari y muy secundario con Zidane–, el nombre del ex del Betis se desligó del Madrid prácticamente desde el regreso de Zidane al banquillo. Su relación en la primera etapa del francés al frente de la nave blanca no cuajó. Se reflejó el distanciamiento en las palabras del propio Ceballos durante una concentración con la selección española, cuando se le preguntó el motivo por el que no terminaba de entrar en el equipo.

«Eso lo tiene que explicar él, el por qué no me daba oportunidades. Yo trabajaba, intentaba ponérselo difícil, pero llegaba un momento que ves que es imposible. Marco dos goles en Vitoria y al día siguiente en Dortmund jugué un minuto. Cuando pasan las semanas y no te sientes importante, es más difícil. Hubo un momento en que di la temporada por perdida, estábamos a 15 puntos en Liga y solo nos quedaba la Champions pero yo no entraba en la dinámica», lamentó. «Contraté un entrenador personal en enero, porque no jugaba miércoles ni domingo y la intensidad baja. Buscaba estar a tope en la pretemporada. Si seguía Zidane estaba claro que buscaría una salida para volver más hecho, pero con la llegada de Julen fue todo diferente», continuó.

Tiempo después, muchas cosas parecen haber cambiado en la forma de pensar de Ceballos. «Zidane siempre ha sido claro conmigo. Nunca me ha vendido una moto. No te voy a decir lo que he me ha dicho porque es privado, pero en su primera etapa y en ésta ha sido muy claro», explicó, antes de poner un remiendo: «Las palabras que dije sobre Zidane quizás no fueron las más adecuadas». Con todo el verano por delante y los teléfonos de la cúpula madridista echando humo, el centrocampista presenta su candidatura a ser uno de los que sigue.