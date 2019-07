Ceballos: «¿Fabián al Madrid? Vamos a dejarlo en el Nápoles y que siga creciendo»

Europeo sub 21

El capitán de la selección española Sub-21, Dani Ceballos, habló de su futuro tras el recibimiento al equipo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, aseguró que no quiere «estar más sentado en un banquillo» y no descartó la posibilidad de jugar cedido en el Sevilla, a pesar de su pasado en el Betis.

«Cuando tienes jugadores por delante como Toni Kroos o Luca Modric es muy difícil que un jugador con 23 años sea importante en el Real Madrid. Yo tengo clara mi idea, sé cual es mi intención el año que viene. No quiero estar más sentado en un banquillo, creo que mi momento ha llegado; el año que viene va a ser mi mejor temporada», declaró.

«Mi intención es jugar 40 partidos, sentirme importante, porque creo que tengo fútbol dentro y creo que lo he demostrado. En el Madrid hay 23 jugadores y los mejores en tu posición. En dos años he jugado 55 o 56 partidos y mi intención es sentirme importante en un equipo y aportar todo el fútbol que llevo dentro», añadió.

Un Dani Ceballos que, a pesar de querer marcharse del Real Madrid en busca de minutos, solo contempla una cesión ya que sigue queriendo triunfar en el conjunto blanco: «Tengo cuatro años de contrato. No contemplo una salida del Real Madrid, quiero triunfar en el Real Madrid. No sé cuándo va a llegar mi momento, pero mi objetivo es triunfar en el Madrid e ilusionar al Bernabéu, creo que tengo cualidades para hacerlo».

El centrocampista sorprendió al no descartar el Sevilla como una de sus opciones para el futuro, a pesar de su pasado bético: «No voy a entrar a valorar si cada uno es una opción. El fútbol es tan bonito que puede suceder cualquier cosa», dijo.

Además, Ceballos habló de su compañero y amigo Fabián Ruiz, actual jugador del Nápoles pero que interesa al Real Madrid, al que prefiere seguir viendo en Italia: «Una pregunta 'jodida'. Fabián está creciendo a pasos agigantados ahora mismo. Llegar al Madrid sería complicado porque hay jugadores de alto nivel, vamos a dejarlo en el Nápoles y que siga creciendo. No es que no se lo recomendaría, si no que siga creciendo en su club y que siga siendo importante tanto para su club como para la selección española».