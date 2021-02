Casemiro, la baja que preocupa a Zidane en la Champions

Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 25/02/2021 20:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Preocupación, rabia, desesperación. Las manos que Casemiro se echa a la cabeza cuando el árbitro, el alemán Stieler, le muestra la cartulina amarilla no son del brasileño, son metafóricamente las de Zidane. El centrocampista defensivo no podrá disputar el encuentro de vuelta frente al Atalanta, por sanción de la UEFA, una baja muy importante para el Real Madrid porque no posee un recambio específico de esa posición.

Casemiro estaba a una tarjeta del castigo, pero cuando vio el cartón amarillo delante de su cara el partido estaba empatado a cero, un resultado muy peligroso para el encuentro de vuelta, pues un mero tanto del equipo visitante en el estadio Di Stéfano habría exigido marcar dos veces. Tanto el futbolista como el técnico francés vivieron las peores sensaciones en ese momento.

En realidad, el partido transcurría camino del temible empate hasta que ese disparo de Mendy a los 87 minutos dio un golpe a la eliminatoria y suavizó la situación para Zinedine y «Case», como le llaman todos.

Ahora las cosas se ven con menos dureza. El Real Madrid tiene la ventaja de un gol, que es clave, pero su centro del campo acusa en demasía la ausencia del destructor suramericano, que corta buena parte del ataque del rival y ejerce de tercer central en la premisa de mantener la portería a cero.

El brasileño es el futbolista más valorado económicamente de la plantilla del Real Madrid, su precio internacional es de 85 millones de euros en esta época de pandemia

Casemiro es fundamental en la racha de cinco victorias y cuatro partidos imbatido que disfruta ahora mismo el Real Madrid. «Casemiro es un jugador muy importante, Case lo es todo», comenta Zizou en el fuero interno. Decidió los puntos en Valladolid con su cabezazo y es un valedor de la defensa a ultranza que ha conseguido no sufrir goles durante 360 minutos, porque su apoyo como «stopper» es un alivio para Varane y Nacho.

Zidane dio la titularidad al brasileño en marzo de 2016, tras perder con el Atlético por 0-1 en las últimas horas de febrero de aquel año, y desde entonces es imprescindible para el Real Madrid, porque aporta al equipo el trabajo destructivo que le faltaba al sistema del francés. Es uno de los grandes culpables de los últimos doce títulos del club, entre ellos tres Champions.

Zidane ya piensa en Valverde como sustituto de Casemiro en el partido de vuelta, que se disputa dentro de tres semanas. El uruguayo iba a viajar a Atalanta para jugar, pero el entrenador prefirió no arriesgar ante la ristra de lesiones y recaídas que soporta la plantilla. Tanto Valverde como Benzema serán alta para enfrentarse a la Real Sociedad el lunes en Valdebebas. En ese duelo de vuelta pueden estar aptos también Rodrygo, Hazard y Ramos.