Benzema, el líder silencioso, hace historia en la Liga

El Real Madrid llegó a Éibar con la lección bien aprendida del año pasado, cuando los locales endosaron un 3-0 a los blancos. Zidane ha conseguido el armazón de su nuevo once titular y advirtió a sus hombres para saltar al césped de Ipurúa concentrados y con la premisa de marcar primero y controlar el partido desde el principio. Sus pupilos no se dejaron sorprender. Dominaron el tempo del encuentro con un excelente Hazard y un insuperable Benzema. El belga rompió por las bandas y provocó un penalti. El francés anotó dos goles más en su palmarés particular para contestar a quienes dicen que no es decisivo.

En la Champions alcanzó los 50 goles y superó a Di Stéfano.Ahora supera los 156 tantos de Puskas en la Liga, lleva 157, y persigue ser el decimoquinto goleador esta temporada si logra seis más, 163, puesto que hoy ostenta Eto'o con 162

Suma once tantos esta temporada, nueve en el campeonato español, y continúa haciendo historia en la leyenda de la Liga, competición en la que presenta un cartel de 157 dianas en once campañas, desde que debutó en España en agosto de 2009. En Éibar superó al añorado «Pancho» Puskas, que rubricó 156 cañonazos desde 1958 a 1967.

Su conexión con Hazard

«Karim», como le llama el vestuario, es ya el decimoctavo artillero de la Liga, Le preceden Aduriz con 158, Luis Aragonés con 160 y Eto’o con 162 . Son sus próximos retos. Hace cuatro días alcanzó su gol número 50 en la Champions y adelantó a otro mito, Di Stéfano, que firmó 49 entre 1955 y 1964. Benzema escribe páginas de historia en cada participación.

Cuando el «9» consigue un gol mira a Zidane, su gran apoyo moral en todas las tesituras que ha vivido en el Real Madrid. Su compatriota ha sido su mejor consejero desde mucho antes de ser su entrenador. Benzema cumple 32 años en diciembre y disfruta de la mejor forma física y futbolística, algo impensable hace un lustro. Es como los buenos vinos, mejores cuando son añejos. El taconazo por alto que le dio a Hazard en un pase desde el centro del campo a la banda izquierda, nada más comenzar el segundo acto, fue apoteósico. Los dos se entienden de maravilla.

Corearon su nombre en Ipurúa

Dmitrovic privó al ariete blanco de un tercer gol en una salida ajustada ante sus pies. Lo mejor del máximo anotador madridista es que, como dice Florentino Pérez desde que le fichó, «es un diez que juega de nueve». Cuando no tiene opción de disparar, se lleva a los defensas y permite que Valverde, sobresaliente, deje el sello de su nivel con un golazo a pase medido de Modric. Los dos estaban desmarcados porque el francés atrajo a tres rivales. Es listo este tipo.

Los aficionados blancos, felices en Ipurúa, corearon su nombre. « ¡Karim, Karim, Karim Benzema!». El aludido saludó al tendido .

La decisión política de la Federación Francesa de no convocar al delantero, tomada en octubre de 2015, ha sido un beneficio enorme para el Real Madrid. Nunca jugó mejor el «9» desde que no soporta el desgaste de la selección. Francia se lo pierde . El club español se lo gana.