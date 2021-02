CRÓNICA DIRECTO

Zidane optó como Casado por “ensanchar el espacio de moderación” y, a costa de la salud mental de Mariano, decidió dar la sorpresa con Isco de falso 9. Pero ¿por qué nos seguimos sorprendiendo? Isco es una predilección suya para estos partidos y además un rasgo de estilo del Madrid reciente, el elemento diferencial, el hombre de gravedad distinta, el estilista incomprendido y sin función, aquella gran promesa del tiquitaca que iba a llevarlo más allá y que se quedó como complemento lujoso y contracultural del Casemiro-Modric-Kroos. El hombre, al fin, que lleva al Madrid al 4-4-2 o al 4-5-1, formas con las que totaliza la posesión, aborta riesgos y embarga los partidos.

Ficha de partido Estadio: Atleti Azzurri DItalia Atalanta 95 Pierluigi Gollini

17 Cristian Romero

2 Rafael Tolói

19 Berat Djimsiti

8 Robin Gosens

11 Remo Freuler

3 Joakim Maehle

15 Marten de Roon

91 Duván Zapata

9 Muriel

32 Matteo Pessina Real Madrid 1 Courtois

5 Varane

17 Lucas Vázquez

23 Ferland Mendy

6 Nacho

14 Casemiro

10 Modric

8 Kroos

22 Isco

11 Marco Asensio

20 Vinicius Júnior Banquillo

31 Rossi

6 José Luis Palomino

7 Sam Lammers

57 Sportiello

72 Ilicic

13 Mattia Caldara

4 Bosko Sutalo

88 Mario Pasalic

18 Ruslan Malinovskiy

40 Matteo Ruggeri

59 Aleksey Miranchuk Banquillo

24 Mariano

13 Andriy Lunin

26 Diego Altube

34 Hugo Duro

31 Antonio Blanco

30 Sergio Arribas Calvo

35 Miguel Gutiérrez

32 Victor Chust Goles Goles

Ferland Mendy 85' Árbitro: Tobias Stieler

Como falso nueve, Isco formaba un rombo y le daba al Madrid un juego flotante y lleno de balón, el tiquitaca tántrico. Una forma de tener la pelota cuando nadie la tiene así ya. El Madrid se ha convertido en el estandarte de lo que queda del viejo toque, un toque lento, pausado, que no puede permitirse grandes aceleraciones. Así sigue a contracorriente. Cuando el tiquitaca estaba de moda, llegó Mourinho; cuando todos en Europa corren al ritmo del Liverpool o el Bayern, el Madrid junta a los viejos roqueros de la posesión.

Con su aspecto de estar de vuelta, de conducir una furgoneta playera y tener diálogos con un enorme perro labrador, Isco protagonizó el juego desde el inicio. Jugaba de cara a los centrocampistas, de medio-espejo, como dedicando su inmenso caudal de controles, fintas y gambeteos al propósito auxiliar de conversar con Modric y Kroos.

En el 17, una acción suya aclaró la subida de Mendy, que provocó la expulsión, quizás rigurosa, del pivote Freuler.

El diez contra once devolvía aun más marcadamente el pensamiento al 90+90, redimensionaba la eliminatoria, y en cierto modo se compensaba con la amarilla que vio poco después Casemiro, apercibido.

Gasperini no quiso cambiar. Retrasó a Pessina y no tocó a sus delanteros. Fue notable cómo, tras dudarlo, decidió lanzar a su equipo al ataque, lo que dejaría más espacios. Su idea no era mala, y solo retiró a Zapata por lesión. Con una media local reconstruida, sin embargo, el Madrid siguió dominando el juego. Se habia perdido la amenaza suicida del Atalanta y controlaba aun más claramente a partir de la imantación entre Modric e Isco, que se pasaban la pelota de guante a guante como dos pichers de beisbol.

El Atalanta no atacó y Mendy, Vinicius y hasta Nacho revelaron qué había tras el muro de su famosa primera presión. Se siguió un guión conocido: el Madrid dominó sin gol, pero ya en el minuto 45 tuvo la primera ocasión-aviso en forma de balón parado lanzado por Kroos.

Habían sido 45 minutos de viejo estilo clorofórmico, algo deteriorado pero elegante en su conservadurismo; la forma de dominio suave, poco espectacular, con la que el Madrid se las ingenia para ser competitivo en su actual decadencia. Isco es el vértice necesario para cuadrarlo, el recurso retórico para dominar la conversación, el artista breve experto en litotes, anáforas, sinécdoques con las que domina su medio metro de influencia. Y acababa de justificar su temporada.

Casemiro, líder y baja: Brilló en todas las facetas del juego, pero estaba apercibido, vio amarilla y no jugará la vuelta

El juego continuó igual en la segunda parte. Toque combinativo de máxima seguridad alrededor del tótem de Casemiro. El Madrid mueve la pelota como los ancianos el dinero. Dominaba y la movilidad de Isco, tantas veces objeto de burla, desequilibraba a la celebrada máquina vertiginosa de Gasperini. Zidane no quiso conformarse con la posibilidad de un balón parado ni olvidarse de que jugaba contra diez, y sacó a Mariano antes del 60.

El área pasó de ser una zona latente en la que sorprender a un problema real que el Madrid, es bien conocido, gestiona con dificultad. La eliminatoria empezaba a verse de otra forma: jugar contra diez y no marcar gol es objetivamente un signo funesto en Europa.

Tras la guerra fría de los estilos y ya en el mundo postcristiano (y casi ya postmessi), el Madrid ha envejecido jugando como decía que jugaban sus rivales, igual que el mundo capitalista se agarró al marxismo cultural después de triunfar. Solo puede marcar gol a balón parado, por Benzema, con un tiro de media distancia o por el caos inducido con carambola de Vinicius.

La ambición obligaba a tomar medidas, pero aun más el cansancio, así que entraron Duro y Arribas. Con el partido dominado, se hizo evidente la dificultad del ataque del Madrid, que tendría que ser rescatado de nuevo por un defensa. Son los defensas los que completan el "nueve" colectivo.

Pudo ser Casemiro, supremo (tercer central y mejor delantero), pero cuando el Atalanta ya manejaba sus opciones para la vuelta, Mendy marcó un gran gol con la derecha. Antes había provocado la expulsión y ahora marcaba. El universo zidanesco, un poco lyncheano, cobra sentido así: Mendy se ha estado jugando las últimas opciones porque su destino era ganar este partido.

El unocerismo del Madrid es un estilo de madurez y “entreguerras” que mezcla con virtud impotencia y cinismo, defensa y control, y que le da vida más allá del gol. Se diría que la épica del minuto 92 (hernia y flor) se ha trasladado a cada gol, pues cada gol parece un imposible.