Real Madrid Asensio toma el mando Con la ausencia de Cristiano, está llamado esta campaña a tener un papel protagonista en el plan de Lopetegui, que ya apostó por él en la selección

Rubén Cañizares

Tallín Actualizado: 14/08/2018 03:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

LLerkendal Stadion, Trondheim, 9 de agosto de 2016. Minuto 21 de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Sevilla. Asensio recibe el balón de espaldas al marco hispalense, a 30 metros del marco de Sergio Rico. Se gira, levanta la cabeza, otea la posición del portero sevillista y suelta un zurdazo a la escuadra derecha. Golpea fuerte y seco con el empeine, y el balón sale disparado de su bota izquierda sin dar un solo giro en el aire antes de acariciar la red. Esa fue la tarjeta de presentación del balear en su estreno oficial con la camiseta blanca, acción con copyright, repetida en varias ocasiones en estos dos años de madridista. Bien lo sabe el Barcelona.

Zidane abrió la boca con disimulo, sabedor de que lo que acababa de ver ya se lo había imaginado en su cabeza. La noche de antes, el entonces entrenador del Madrid hizo venir a Asensio a su habitación del hotel de concentración. El mensaje fue justamente el contrario que Marco fue mascullando mientras se dirigía a la llamada de su jefe: «Estarás conmigo en la primera plantilla y vas a ser titular contra el Sevilla». A Zidane le bastaron un par de entrenamientos en Canadá, al inicio de la gira de pretemporada, para darse cuenta de que en su mano había caído un talento de esos que marcan una época. No cometería el mismo error que Rafa Benítez.

Tras una primera temporada cedido en el Español por decisión del entrenador madrileño, Zidane cambió el orden de prioridades. Asensio antes que James, medida que acabó con el colombiano en el Bayern, tras no disputar ni un solo minuto en el tramo decisivo de la Champions, mientras Marco maravillaba a Europa con brillantes actuaciones, como la de Múnich, e incluso marcando en la final de Cardiff, frente a la Juventus.

Pasos adelante

365 días intensos como jugador del Real Madrid que provocaron medidas urgentes en la planta noble del club, temerosos de los petrodólares del City y el PSG y el dinero a espuertas de las potencias de la Premier. En septiembre del pasado año, Asensio renovaba hasta 2023, pasando a ganar cuatro «kilos» netos por temporada y su cláusula subía a 700 millones de euros. En solo tres años, Asensio pasó de ser fichado por un precio simbólico, los 3,9 millones de euros que pagó el Madrid al Mallorca, a convertirse en uno de los futbolistas más caros del planeta.

El curso 2017-2018 fue un nuevo pasito hacia adelante en la prometedora carrera de Asensio. Acumuló 2.864 minutos en 53 partidos, anotando once goles y repartiendo siete asistencias, números que mejoraban los de su primera temporada: 1.919 minutos repartidos en 38 partidos, con 10 dianas y tres pases de gol. En ambas campañas, Zidane le utilizó hasta en tres posiciones: banda izquierda, banda derecha y mediapunta. En todas rindió a un sobresaliente nivel, pero no logró asentarse definitivamente en la titularidad. Este ejercicio, deshecha la BBC tras el adiós de Ronaldo, sin Zidane y con Lopetegui, su vida de blanco toma un nuevo rumbo.

«No me imagino jugar sin Cristiano», reflexionaba Asensio en junio, cuando la marcha del portugués comenzaba a coger vuelo. Seguramente pensaba en el bien del equipo, en el colectivo, como siempre le inculcaron su madre María, fallecida de cáncer en 2011, y su padre Gilberto, conductor de un camión de reparto para una cadena de supermercados, madrugador y sacrificado oficio hasta que su hijo firmó por el Madrid en 2014. Pero el mensaje de Asensio no era el mejor para sus intereses. Con Ronaldo, sus opciones de dar el salto real y definitivo al once inicial eran muy complicadas. Sin él, está en su mano.

Gran beneficiado

Y es que Lopetegui tampoco es Benítez. Con él, Asensio dejó las categorías inferiores de la selección para asentarse en la absoluta. Ahora, el camino les cruza de nuevo en el Madrid post Cristiano, y Asensio puede ser uno de los grandes beneficiados. Julen sabe que es hora de darle más responsabilidad y el club, aparte de rechazar este verano una oferta del Liverpool cercana a los 200 millones ha dejado en un cajón la tentación de ir a por Hazard, Balón de Plata del Mundial. El mensaje es claro: «Es el año de Asensio». Su pretemporada, como en él suele ser habitual, ha sido excelente. Pichichi con tres goles desde un nuevo rol, el de falso nueve, posición que ya conoce de sus apariciones con la España de Julen, y en la que jugó su mejor partido con la selección, ante Italia, en septiembre del pasado año. Mañana en Tallín, en la Supercopa de Europa ante el Atlético, Asensio estrenará galones de nuevo jefe del Madrid.