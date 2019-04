Real Madrid Antes de entrar dejen salir, vender y «hacer caja» Zidane señala que el Real Madrid puede ganar dinero con muchos jugadores, pero él decidirá los que continuarán y primará la decisión del futbolista

Tiene la plantilla del futuro planificada en la cabeza. Zidane es enormemente reflexivo, medita mucho las decisiones, porque intenta ser justo con cada futbolista y no es fácil serlo. Pueden pasar semanas antes de tomar una determinación. Pero cuando la toma, es definitiva. Se la expone al jugador y, después de escucharle, decide si continuará con él o no la próxima campaña. El entrenador del Real Madrid ha pergeñado ya su plantel del siguiente curso. A falta de las llegadas de Hazard, Rodrygo, Militao y una o dos adquisiciones más, tiene preparada la lista de hombres del actual plantel que quiere que se queden. Luego, las ofertas externas y los deseos de algunos profesionales pueden cambiar una o dos posturas, pero el grueso del grupo está formado en su mente.

La llegada de Hazard, Militao, Rodrygo y una o dos novedades añadidas suscitará un mínimo de cinco bajas. Vallejo será la primera, en la búsqueda de minutos. Zidane tiene planificada su plantilla del futuro, pero necesita concretar su lista definitiva, a expensas de las posibles adquisiciones finales. No quiere tampoco un plantel extenso de 25 hombres. Le sobra con 22, o 23 con tres guardametas.

El club advierte un punto de partida. «Antes de entrar, dejen salir». Ahora mismo están ocupadas las veinticinco fichas y la irrupción de Hazard, Militao, Rodrygo y una o dos novedades más significará la marcha de un mínimo de cinco pupilos de Zidane. Vallejo será el primero, pues no disfruta de minutos y le conviene irse cedido o con un traspaso que otorgue derecho de recompra. Las otras plazas son las que el Real Madrid y Zinedine deben concretar.

El francés es sincero cuando le preguntan por el futuro de Isco, Bale, Kroos o Marcos Llorente y la necesidad de ingresar dinero para acometer las adquisiciones pretendidas: «Aquí hay muchos jugadores que pueden hacer caja para el club porque todos son muy buenos, pero veremos lo que vamos a hacer para el próximo año».

Los intocables

Ahora mismo son intocables once hombres: Courtois, Carvajal, Odriozola, Ramos, Varane, Nacho, Reguilón, Casemiro Benzema, Asensio y Vinicius. Del resto de la plantilla, los más cotizados son, en un equilibrio entre su caché y su edad, los siguientes: Bale, 29 años, que puede ser traspasado a la Premier por 125 millones de euros; Kroos, 29 años, que tiene un valor de cien millones; Isco, 26 años, con un precio de 95 millones; y Marcelo, que vale 60 millones. Sin embargo, una cosa es el valor de mercado y otra, los intereses de Zidane. El máximo responsable deportivo defiende a Isco: «Me gusta, ya saben lo que pienso de él». Y alaba a Kroos: «Toni es un jugador fundamental, es muy bueno. En los cinco años que está en el Madrid ha hecho cosas muy buenas, no le supera la presión y a mí me gusta, siempre me ha gustado».

Zizou lo dice todo sin hablar. Señala por omisión. Si defiende a Kroos, Varane, Benzema e Isco, es coherente con las leyes del mercado y no se define públicamente ante el porvenir de hombres como Bale, Keylor, Marcos Llorente y Marcelo. Esa prudencia explica muchas cosas. De Bale, el primero de la lista, habla en pasado: «Ha marcado goles importantes, ya veremos». Sabe que el galés está en la primera línea de parrilla de las posibles transferencias.

Marcelo, Keylor, Marcos Llorente

La misma frase, «ya veremos», emerge de la garganta del marsellés cuando se le cuestiona por Marcelo, pues sabe que posee ofertas y que la decisión la deberá tomar el brasileño. En la misma situación se encuentra Keylor. Tiene 32 años y no puede continuar como suplente de Courtois. Y el mensaje que ha lanzado sobre Llorente es elocuente: «Lo veremos. Le conozco desde hace tiempo, estuvimos juntos en el Castilla y siempre está mejorando. Necesita jugar más porque eso le va a venir bien. Me acuerdo cuando jugó en el Alavés con continuidad e hizo una temporada fenomenal». Sin mencionarlo, aconseja que acepte una cesión para volver a tener protagonismo. Dato que significa que espera la contratación de un centrocampista.

Junto a Marcelo, la lista de futbolistas que dependerán de decisiones personales y posibles ofertas la integran Raúl de Tomás, Luka Modric, Lucas Vázquez, Ceballos y Mariano. La incorporación de Hazard y de un posible centrocampista puro afecta a la línea media actual. El futuro de Modric, 33 años, únicamente se encuentra a expensas de su postura individual de continuar o elegir una gran oferta. Ceballos y Lucas, al igual que Llorente, verán limitadas sus posibilidades de jugar si aterrizan dos futbolistas de alto calibre.

Cuatro meses por delante, tiempo de sobra

Zidane tendrá el perfil definitivo de la plantilla a primeros de julio, cuando conozca los fichajes de la siguiente campaña. Mientras no estén concretadas esas adquisiciones, no podrá determinar la continuidad de otros hombres que hoy se encuentran a sus órdenes. El Real Madrid subraya una palabra: «Tranquilidad, hay cuatro meses por delante. El tempo del club no es el de la prensa, que quiere fichajes ya cuando muchos clubes se están jugando la liga, la Champions y la Europa League. Hay tiempo de sobra». El mensaje añade una cláusula: ¿Qué jugador se va a negar a venir al Real Madrid si se llama a su apoderado en junio? Será una cuestión de negociación entre clubes, de intenciones, de deseos y de dinero, nunca de tiempo.