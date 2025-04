Ancelotti: «Con Vinicius arriesgué, a veces aciertas y a veces te equivocas, la crítica me despierta»

En el Real Madrid no comprenden la crítica exagerada a Carlo Ancelotti por la derrota de Copa. Pudo haber cometido errores, piensan en la entidad, pero es líder de la Liga, fue líder de grupo en la Champions y ha ganado la Supercopa. La reflexión interna es que si se critica así al italiano ¿ qué se tendría que estar diciendo de los otros diecinueve entrenadores de Primera?

El responsable deportivo del Real Madrid atacó el litigio antes del partido de mañana frente al Granada en el Bernabéu : «El equipo necesita reaccionar tras la derrota frente al Athletic. Lo más importante es reaccionar bien y ganar».

¿Le han dolido las críticas?: «Estoy acostumbrado a vivir este tipo de momentos, es una confirmación de que ser el entrenador del Real Madrid exige tomar decisiones y a veces aciertas y a veces te equivocas».

«No sé porque Bale se ha reído (al ver a Hazard calentar y sentarse en el banquillo de San Mamés por segunda vez), pero no es una cosa tan importante. Eden y Ceballos iban a salir si había prórroga»

Benzema no comenzó el entrenamiento con el grupo. No se encuentra totalmente recuperado: «Karim está descartado para el partido, ha mejorado pero no está al cien por cien, se ha entrenado pero no se encontraba muy bien y estará disponible para el próximo partido (en Villarreal)».

Analizó el italiano el cambio en el ataque sin Vinicius y Benzema : «La plantilla está lista para jugar y ya veré si doy la oportunidad a otros hombres. Y espero acertar».

¿Se puede aprovechar más el plantel?: «Es verdad que he jugado muchas veces con los mismos futbolistas. La gestión de la plantilla pienso que es buena, porque soy el que ve a todos los jugadores todos los días y el que toma decisiones. La plantilla está bien y el partido de San Mamés acabamos bien, con un buen control. hemos tenido la lesión de Karim, de Mendy y de Mariano y serán alta la próxima semana».

Se refirió: « He arriesgado con Vinicius, lo podemos hablar , sabía que estaba un poco cansado pero podía dar su aportación al equipo aunque estuviera un poco cansado. Casemiro no había jugado y Rodrygo solo lo hizo unos minutos con Brasil. La elección de delantero dentro busqué gente rápida para después cambiarlo por Isco. La crítica es bienvenida, me tiene despierto, más vivo y me hace pensar más».

Hazard calentó dos veces y Bale se destornillaba de risa al verle sentarse de nuevo en el banquillo: «No he visto el episodio. No sé por qué Bale se ha reído, no es una cosa tan importante . Hazard y Ceballos iban a entrar en la prórroga si la había».

Cuando se le ha criticado su mala segunda vuelta en la temporada 2014-15 siempre aduce que Modric fue una baja importrante ¿Teme que se repita esa situación por tener al equipo cansado al no rotar?: «La rotación llega cuando no tienes confianza en un jugador, o lo ves cansado o está lesionado. Hemos sufrido en el mes de enero, con el Elche, el Athletic y en otros partidos. No lo hemos hecho bien, porque tuvimos la Supercopa y muchos viajes. No lo hicimos como en diciembre. Pero hasta ahora el equipo está bien posicionado, hemos ganado un título y luchamos por otros dos».

Hazard no juega habitualmente: «Cuando no digo que no ha pasado nada me refiero a una situación personal y él está bien en el aspecto físico y después están mis decisiones. Si Hazard no juega es simplemente porque he elegido a otro ».

¿Este equipo depende mucho de Benzema?: «Es claro que falta el jugador que es el Pichichi, el que ha marcado más goles y cuando no lo tienes es claro que algo falta. Sin Karim hemos ganado a la Real Sociedad con Jovic y sin Karim ganamos en otro partido con Mariano».