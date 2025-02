El Real Madrid choca con el muro del PSG y Mbappé se enfría

No quieren traspasar a Kylian Mbappé. Se ha perdido el tiempo ante un silencio administrativo que no ha sido coherente. El Paris Saint-Germain podía contestar sí, no, o pedir mucho más dinero, pero ninguna de las opciones se abordó realmente. Es el análisis final que se hacía anoche en los despachos de Valdebebas tras no poder negociar de verdad el traspaso de la estrella . Florentino Pérez y José Ángel Sánchez estaban preparados para atacar unas conversaciones serias para intentar el fichaje y se han topado con la falta de respuesta del París Saint-Germain. El club español tenía representantes dispuestos a trabajar con detalle en la operación y se encontraron con la desidia del club francés para entrar de lleno en una negociación. Ante esta realidad, el Real Madrid ha retirado su oferta de 170 millones más diez en variables que no ha sido ni aprobada ni rechazada por la otra parte. Incluso había lista una contraoferta para responder a una posible petición de un precio mayor, pero ni siquiera ha tenido la posibilidad de entrar en esa batalla negociadora. Desde París no se quiso abrir una opción de dialogar en busca de un acuerdo.

Ahora queda todavía la incógnita de la posible llamada de la entidad parisina hoy, en el último día de mercado. La casa blanca no desecha ninguna probabilidad porque con los los dueños del PSG todo es posible, pero considera incongruente ponerse a hablar hoy, a escasas horas del cierre del mercado veraniego, cuando se han perdido siete días sin que Al-Thani y Al-Khelaifi hayan dicho nada.

El Real Madrid no piensa soportar otro caso De Gea . Y una comunicación a última hora de la entidad parisina haría pensar en una jugada falsa para escuchar a las once de la noche que no hay tiempo para cerrar una operación de este calibre. Eso ya se sabe desde hace una semana. La casa blanca no está dispuesta a pasar por una situación tan surrealista. No quiere que se juegue con la seriedad de la entidad, que ha presentado con tiempo una propuesta muy concreta, suculenta, la mayor de la historia del club, que pilló con el pie cambiado al emir de Catar y al presidente del PSG.

Desde el Real Madrid se reflexiona que el Paris Saint-Germain ha estado jugando con este asunto y se ha cansado de la falta de comunicación recibida. Nasser Al-Khelaifi, presidente del equipo parisino, ha sido el principal artífice de la negativa.

La entidad madridista, salvo un giro inesperado, desiste y deja el fichaje de la estrella para el 1 de enero , momento en que el futbolista será libre para firmar por el conjunto español con vistas a la siguiente temporada. El Real Madrid tiene claro que Mbappé será suyo nada más nacer el próximo año, con la rúbrica de un contrato que entrará en vigor la próxima temporada, en julio de 2022.

La postura intransigente de los dirigentes del PSG ha impedido el acuerdo, para desolación del futbolista. Estaba concentrado con la selección francesa bajo la incertidumbre de desconocer su futuro. «Yo estoy tranquilo», manifestaba el delantero al llegar a la sede de su equipo nacional. No se entrenó con el grupo, ya que sentía unas molestias después de su exhibición goleadora ante el Reims. Esperaba que ayer se atacara un diálogo de verdad para conseguir su traspaso y su decepción fue absoluta al saber que todo se rompió a las ocho de la tarde ante la negativa del PSG a negociar. La estrella pensaba el domingo, tras marcar dos goles, que el traspaso era imposible, pero el intento realizado por el Real Madrid en la mañana del lunes le inyectó un hilo de esperanza que al final se disipó.

Florentino Pérez quiso conseguir un acuerdo con el fin de evitar que el futbolista sufra un año de presiones para que renueve. Mbappé se ha negado durante dos temporadas, pero esta última será la peor. Al-Khelaifi ya le echó a la afición local en contra hace tres semanas, en tal medida que fue silbado en la presentación del PSG en el Parque de los Príncipes y fue insultado el domingo en Reims, donde un millar de incondicionales del Paris Saint-Germain animaron a los suyos e increparon al número siete. Sus miradas a la grada tras marcar el primer gol lo dijeron todo. Había rabia. Ahora, si no hay un vuelco imprevisible en esta última jornada del mercado, está dispuesto a quedarse en el PSG por obligación, a jugar bien y a no renovar. Al-Khelaifi continúa pensando que lograrán su continuidad en el equipo francés si vence junto a Messi y Neymar y conquista la Copa de Europa. Mbappé tiene todo muy claro y se mantendrá firme en su postura.

El Real Madrid responde al desaire institucional de la otra entidad con una posición real: se ha ahorrado 180 millones . Esperaba una contestación verdadera de la otra empresa, aunque fuera una petición económica estratosférica. Era lo mínimo. Pero no ha querido negociar.