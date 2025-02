180 millones de traspaso, 6 temporadas y 30 'kilos' de sueldo, las cifras que maneja el Madrid para fichar a Mbappé

La cuenta atrás continúa imparable y ya faltan menos de seis días para que se cierre el mercado de fichajes, un esprint final que promete emociones fuertes, con Kylian Mbappé como gran protagonista de estas últimas 150 horas de mercado. Rotos los formalismos ... y ya lanzados los mensajes encriptados, tanto Real Madrid como PSG desean acabar cuanto antes con una negociación en la que el acuerdo podría cerrarse en los 180 millones de euros que ya pagó el conjunto galo al Mónaco hace cuatro años. Así lo ha podido confirmar ABC de fuentes muy cercanas a la negociación , que también hablan de un acuerdo muy avanzado entre el club blanco y Mbappé por el que la estrella francesa firmaría por seis temporadas, hasta 2027, y cobraría 30 millones de euros más una serie de incentivos acorde a sus logros individuales en materia de Balón de Oro y números de goles.

Estos números suponen que Mbappé mejoraría la ficha que actualmente cobra en el PSG, que es de 24 millones, y sería el jugador mejor pagado de la plantilla blanca, algo lógico teniendo en cuenta la dimensión del futbolista. Estas cifras no están definitivamente cerradas, pero si se produjeran cambios no distarían mucho de lo relatado, porque esta es la parte fácil de la negociación. Tanto el Madrid como Mbappé caminan por el mismo sendero y el deseo de ambos es satisfacer los deseos de entidad y jugador, por lo que en lo que se centra ahora el Madrid es en cerrar el trato con el PSG, aunque públicamente filtre que pide permiso para negociar con Kylian. Las formas siempre hay que mantenerlas y más si se trata de un club estado como el PSG cuyo orgullo mueve la gran mayoría de sus movimientos en el mercado.

Ahora bien, ¿cómo es posible que el Real Madrid pueda pagar 360 millones (180 + 180) en plena pandemia y por un jugador que acaba contrato en nueves meses? La respuesta es bastante más sencilla. «El Madrid va sobrado y se puede permitir ese desembolso», explican las mismas fuentes, conocedoras de los números de la operación Mbappé. En estos dos últimos años, el Madrid ha recaudado en materia de ventas más de 200 millones de euros y se ha quitado de encima sueldos muy elevados con la marcha y cesión de futbolistas importantes. Esa política de contención de los blancos hace posible que la caja tenga el dinero suficiente para fichar a Mbappé este verano y no esperar a que venga gratis el próximo verano, porque esta es otra 'mentira' que por más veces que se repita no se va a convertir en realidad.

Si Mbappé llegará en 2022, la prima de fichaje sería de considerables ceros, y el sueldo del jugador aún más elevado, así como las comisiones para los representantes y la familia de Kylian. Por no hablar de lo complicado que sería para el galo aguantar cada dos semanas los pitidos de su propia afición y la habitual presión de los dirigentes del PSG , como ya han demostrado con otros jugadores que no estuvieron dispuestos a renovar con el objetivo de marcharse libres meses después. Además, el Madrid no invierte 180 millones solo en Mbappé. Los invierte en un nuevo proyecto ganador para los próximos diez años en el que la primera piedra es Mbappé. O más que piedra, imán. Su contratación sería un mensaje claro para todos estos jugadores que andan en el radar blanco de cara a la próxima temporada, como Pogba, Rudiger y Goretzka, que en los tres casos también finalizan su contrato, y Haaland, cuyo precio dentro de nueve meses será de 75 millones. Con Mbappé ya de blanco, será mucho más fácil convencerles de que el proyecto del Madrid quizás no será el más boyante a nivel económico, pero sí el más potente sobre el verde.