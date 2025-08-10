Suscribete a
GOLF / LIV CHICAGO

Rahm y Josele rozan el triunfo, pero sucumben ante Burmester

Los españoles pierden en el hoyo de desempate del torneo estadounidense ante el sudafricano

Álex Palou vuelve a conquistar América

Jon Rahm, durante el LIV de Chicago
Miguel Ángel Barbero

Chicago es una ciudad que se le da bien a John Ram. Allí ganó un ‘Playoff’ del PGA Tour en 2020 (el BMW Championship) y el torneo del LIV Golf del año pasado que, a la postre, le otorgó también la clasificación general de la ... temporada. Por eso, su retorno a Illinois era esperado con gran interés tanto por él mismo como por sus seguidores; en todos ellos bullía el deseo de ver cómo el de Barrica era capaz de reverdecer los éxitos de la pasada campaña.

