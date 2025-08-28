Suscribete a
Quique Llopis enseña sus cartas

liga de diamante en zúrich

El atleta de Gandía logra un magnífico segundo puesto en los 110 metros vallas de la final de la Diamond

No siempre es fiesta para Duplantis

Quique Llopis durante su actuación en la Liga de Diamante en Zúrich
Ignacio Romo

Quique Llopis salió muy mal en Zúrich. Al paso por la segunda valla iba en séptima posición, claramente rezagado. Pero su progresión fue magnífica. Un despliegue excelente de técnica, ni un solo fallo, no golpeó ningún obstáculo y fue ganando posiciones valla a valla. Detuvo ... el cronómetro en 13.12, su mejor registro del año. Sólo lo pudo derrotar el número uno del mundo, Cordell Tinch, el vallista de Wisconsin, que corrió en 12.92 y huele a medalla de oro en los próximos Mundiales.

