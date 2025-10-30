Suscribete a
Queralt Castellet: «Veo a diario el riesgo, pero sin volar no salen los trucos»

La catalana inicia el camino hacia sus sextos Juegos con el gran objetivo de repetir el éxito de Pekín

Queralt Castellet posa durante su paso por Madrid antes de iniciar la temporada
Javier Asprón

Javier Asprón

Camino de sus sextos Juegos, que se dice pronto, Queralt Castellet (Sabadell, 1989) no pierde la sonrisa ni la ambición. Alcanzó su tope en Pekín 2022 con la plata olímpica en halfpipe, y desde entonces forma parte de un exclusivo club del que solo ... forman parte cinco personas: además de ella, Paquito y Blanca Fernández Ochoa, el patinador Javier Fernández y el 'snowboarder' Regino Hernández.

Descarga la app