Queralt Castellet: «Veo a diario el riesgo, pero sin volar no salen los trucos»

Camino de sus sextos Juegos, que se dice pronto, Queralt Castellet (Sabadell, 1989) no pierde la sonrisa ni la ambición. Alcanzó su tope en Pekín 2022 con la plata olímpica en halfpipe, y desde entonces forma parte de un exclusivo club del que solo ... forman parte cinco personas: además de ella, Paquito y Blanca Fernández Ochoa, el patinador Javier Fernández y el 'snowboarder' Regino Hernández.

Un año más tarde le tocó experimentar la cara más amarga del deporte. Una espeluznante caída en Copper Mountain (Estados Unidos) que le dejó sin conocimiento, le rompió seis costillas y le colapsó un pulmón. El susto de su vida. Hoy, ya recuperada por completo, sueña con ampliar su leyenda y ser la primera española en repetir metal.

Viene de un verano intenso dedicado a preparar los primeros compromisos de la Copa del Mundo, pero antes de cargar de nuevo la mochila al hombro hace un alto en Madrid para atender varios compromisos profesionales y presentar el episodio que le han dedicado en la serie 'Winter Heroes'. Allí atiende a ABC.

-No es fácil verla en España…

-Vengo de Suiza, que es donde estoy entrenando ahora. Vivo viajando y buscando dónde entrenar. Desde julio no paso por casa. Este verano estuve en California, luego en Oregón. Volví y me fui a Japón... De ahí, a Australia; después otra vez Estados Unidos y, directamente, a Suiza.

-¿Y cuánto echa de menos ese contacto familiar?

-Mucho. Pero si pasara más tiempo en casa sería malo para mi preparación.

-Llega un año muy importante. ¿En qué momento vital se encuentra?

-Bien, contenta. Físicamente me vuelvo a encontrar al 100% y mentalmente con muchos ánimos. Feliz de poder entrenar y darlo todo. Llega una temporada importante, otros Juegos. Son el sueño de cualquier deportista; ahí quieres estar a tope.

-Después de tantos años. ¿Qué mantiene de la Queralt que empezaba en el snowboard?

-Quiero pensar que la esencia es la misma. Cada año y cada día cambian cosas; aprendes y acumulas experiencias, pero sigo siendo la misma persona, con la misma ilusión del primer día.

-¿Y qué ha perdido por el camino?

-No diría que he perdido; se añaden experiencias, aventuras, conexiones, amigos y lugares. Quizás lo que menos tengo es contacto con la familia: el hándicap de mi disciplina es estar siempre fuera y sacrificar tiempo en casa.

-Empezó con la gimnasia, que es disciplina a tope. Y siguió con el snowboard, que evoca libertad. ¿Cómo conviven esos dos mundos en usted?

-No pasé de la gimnasia al snowboard de golpe. En el cole hacía gimnasia entre semana y los fines de semana, en el camping, practicaba snowboard en invierno. Empecé a competir en snow y, tras lesionarme la muñeca, vi que la gimnasia se complicaba. Luego vi que si quería dedicarle más horas al snow, debía irme de Sabadell a la Cerdanya. Y ahí ya me centré en el snowboard. La disciplina te la pones tú: el deporte te enseña hasta dónde puedes llegar. Según la disciplina que te exijas, llegarán unos resultados u otros. La competición te da la oportunidad de empujar límites.

-Va a por los sextos Juegos. ¿Qué recuerda de los anteriores?

-Los primeros, en Turín, fueron especiales: marcaron un antes y un después. Empecé a imaginar objetivos. Pensaba: «Me gustaría dedicarme a esto, ganar aquello, conseguir trucos que aún no se hacen…». Empecé a volar en mi cabeza. A Vancouver ya fui con otra mentalidad: la de entrar en la final. Una vez allí, cualquiera puede optar a medalla. Y al final llegó en los quintos. Era lo que buscaba.

-Cuando por fin la tuvo en las manos, ¿hubo más alegría o alivio?

-Fue una mezcla de alivio y muchísima alegría. Habían sido muchos intentos, mucho trabajo. El deporte evoluciona, tú aprendes y no puedes pararte. Cada competición es un reto y hay que ponerlo todo para lograrlo. Para mí y para quienes han estado en el camino, fue muy especial.

-En España los medallistas de invierno se cuentan con los dedos de una mano.

-Bueno, hay que salirse un poco de la normalidad para conseguir cosas que no sean normales (sonríe). Siempre he intentado eso.

-Un año después llegó su accidente más grave. El vídeo de su caída es espeluznante. El golpe con el tubo, la caída en la que se la ve sin conocimiento, las consecuencias… ¿Qué recuerda?

-Me pareció positivo que ese vídeo tuviera tanta repercusión, porque fue en competición y todo el mundo lo vio. En mi deporte hay muchas caídas. Para progresar hay que probar cosas nuevas y eso trae caídas y lesiones. Está bien que la gente vea el riesgo real. Me tocó enfocarme en recuperarme física y mentalmente. Tras una lesión quedan secuelas mentales que hay que trabajar para seguir creciendo.

-Pocos llegan a imaginar lo duro que es ese proceso de recuperación.

-Mis compañeras snowboarders lo saben. Entrenamos cada día y sabemos el riesgo. Ahora entreno en un glaciar y a menudo tiene que venir un helicóptero a rescatar a alguna de nosotras. Lo ves a diario: ese es el riesgo. Pero sin volar no salen los trucos.

-¿Y qué se siente al volar?

-Es algo que engancha. Cuando disfrutas del aire, quieres más. Es una sensación difícil de describir; hay que probarlo.

-Dijo una vez que hacer trucos es como pintar en el aire. ¿Qué trata de pintar usted?

-Me gusta ver la montaña como un lienzo. Frente a la montaña somos insignificantes. Es el lugar donde practicamos nuestra pasión y nuestro hogar deportivo. Tengo la suerte de estar ahí y decidir qué hago y cómo hago snowboard. Mi parte artística trata de expresar personalidad y estilo, pero siempre con técnica: es la herramienta fundamental para crear, evolucionar trucos y tener control sobre la tabla.