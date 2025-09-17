Programa, horario y pruebas de España hoy en el Mundial de Atletismo: horarios y dónde ver gratis online y en televisión

Tokio se quita la espina durante esta semana. Al menos, parcialmente, al acoger el Campeonato del Mundo del deporte rey de los Juegos Olímpicos, el atletismo. La capital japonesa ha sido sede de grandes eventos deportivos internacionales, como esos penúltimos JJOO, aunque, debido a la pandemia de la Covid-19, se celebraron sin público en las gradas.

El Estadio Nacional de Japón vuelve a convertirse en el epicentro del deporte mundial, un recinto que fue reformado con motivo de esos Juegos Olímpicos. El campeonato está marcado por el calor y la humedad que está presentando Tokio estos días.

What we’ve all been waiting for ❤️



The @WATokyo25 timetable is here 🫨



*Subject to change#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/rGIrnpv6jD — World Athletics (@WorldAthletics) September 11, 2025

Horarios y españoles en el Mundial de atletismo hoy 17 de septiembre

La quinta jornada del Campeonato del Mundo de atletismo en Tokio comienza poco después del mediodía en España. Concretamente, a las 12:05 (horario peninsular). Un día con cuatro finales: dos en categoría masculina y otras dos en la femenina.

Finales del miércoles 17 de septiembre 12:25 - Salto con pértiga femenino, sin españolas.

13:49 - Salto de longitud masculino, con Lester Lescay y Jaime Guerra.

14:57 - 3.000 metros con obstáculos femenino, sin españolas.

15:20 - 1.500 metros masculino, con Adrián Ben.

Más allá de la presencia española en las finales, hay que destacar el debut de Jordan Díaz durante este miércoles. La clasificación del triple salto abre la jornada en el Estadio Nacional de Japón a partir de las 12:05 horas. Andy Díaz es el principal rival de Jordan Díaz por el oro. La final, el viernes a las 13:50 horas.

Asimismo, Jaël Bestué se estrena en las series de los 200 metros lisos. Lo hace en la sexta y última serie, a las 13:05 horas.

Dónde ver gratis el Mundial de Atletismo en televisión y online en España

El Campeonato del Mundo de atletismo 2025 se puede ver en España de manera totalmente gratuita tanto por televisión como online. RTVE, a través de Teledeporte y RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta, es una opción. La otra, también por internet, es Eurovision Sport, una plataforma lanzada por la UER (Unión Europea de Radiodifusión) y que emite online y a coste cero diversos campeonatos mundiales y europeos.

La alternativa a ellos es Eurosport, de pago. En Eurosport 1, además de en su plataforma online, HBO Max, se ve el Mundial de atletismo en su totalidad.