El periodista Alfredo Relaño cierra una etapa histórica de casi medio siglo en Prisa

El veterano periodista deportivo Alfredo Relaño, con una amplia trayectoria ligada a algunos de los momentos más destacados de esta profesión, no seguirá en Prisa. Casi medio siglo después de que el madrileño abandonase el diario deportivo Marca para enrolarse en el proyecto de El País, termina su etapa en los medios de este grupo en respuesta a un «proceso de reforma» del mismo, según comunicó la propia empresa a los respectivos directores.

Relaño es un referente del periodismo deportivo, si bien no siempre estuvo ligado a esta faceta de la actualidad. Tras entrar en El País como redactor de Deportes, pasó por la sección de Nacional y fue delegado en Andalucía. Regresó como redactor jefe y dirigió la sección de deportes durante los mejores años de la mediática 'Quinta del Buitre'.

También fue jefe de Deportes en la Cadena SER, donde aupó al estrellato a periodistas como José Ramón de la Morena o Paco González. Su buen hacer le llevó al desafío de organizar la redacción de Deportes en Canal Plus, que ejecutó con acierto, logrando convertir a la nueva cadena de televisión en un referente del deporte con programas como 'El día después' y figuaras mediáticas como el ya fallecido Michael Robinson.

Los constantes aciertos de Relaño le llevaron después a la dirección del diario deportivo AS con el objetivo de recortar las diferencias con Marca. Y año tras año, hasta dejar el puesto en 2019, lo fue consiguiendo gracias a arriesgadas apuestas, atractivas exclusivas y su particular teoría del 'Villarato', a la que años después daría la razón el caso Negreira.

En los últimos años el veterano periodista deportivo se limitaba a trabajar como autónomo para Prisa, ejerciendo de analista deportivo en la Cadena Ser, As y El País. Una etapa que se ha cerrado este viernes, 49 años después de su llegada al grupo mediático.

