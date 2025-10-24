Suscribete a
Escalada

Las paredes reparten títulos en Potes

Las Copas de España de velocidad y bloque celebran su última prueba este fin de semana en la capital lebaniega, donde la Copa Urbana se convertirá de nuevo en una fiesta de la escalada

Escaladores, en el mojón de la plaza del Capitán Palacios M. G. V.

Marco G. Vidart

Potes

El profano en la materia mira hacia arriba y guarda silencio. E intenta descifrar lo indescifrable. '¿Cómo?'. Una imponente pared blanca, jalonada de puntos de apoyo rojos, preside el recinto de La Serna, en Potes. Como si fuese el monolito de '2001: Una Odisea del ... espacio', pero a lo bestia. Es la estructura para la prueba de la Copa de España de velocidad. Y mide 15 metros. Hasta un pulsador situado en su parte de arriba hay que llegar para parar el tiempo. Y el estadounidense Samuel Watson tiene el récord del mundo en 4.64... segundos. Sí, eso. Segundos. Cuesta imaginar que un ser humano trepe hasta allí arriba en ese tiempo. Junto a esa gigantesca estructura, en una gran carpa justo al lado hay otra. No es alta, pero sí ancha. La que albergará a los competidores en la prueba de la Copa de España de bloque. Varios recorridos con más o menos dificultad, pero que producen la misma impresión para el común de los mortales: pasar por ahí es literalmente imposible. En un sitio u otro, hay que ser un superhéroe o superheroína para derrotar a esas paredes. Spiderman viene de forma recurrente a la cabeza. Hasta él lo tendría difícil para ser el mejor este fin de semana en Potes.

