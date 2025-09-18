Varlion vuelve al mercado con su nueva gama REGA

El pádel vive un momento de expansión imparable y las grandes marcas buscan posicionarse en la primera línea. En este contexto, Varlion, uno de los referentes históricos del sector, ha dado un golpe sobre la mesa para recuperar el protagonismo que la convirtió en icono durante los primeros años 2000.

En un evento celebrado en el Club Deportivo Somontes de Madrid, la firma presentó su ambicioso plan de futuro bajo el lema «Varlion 2025 – The Future Leader of Paddle and Racket Sports». Ante medios especializados, creadores de contenido y jugadores, la marca reveló su nueva estrategia comercial y su innovadora colección 2025, en un evento que simboliza el inicio de una nueva era.

Uno de los grandes anuncios fue el lanzamiento de REGA, una gama de productos que busca representar la excelencia y el lujo en los deportes de pala y raqueta. La propia compañía lo comparó con el sello AMG de Mercedes-Benz, un estándar de innovación, diseño vanguardista y rendimiento que Varlion quiere trasladar al pádel. Dentro de esta línea, los asistentes pudieron probar en pista las nuevas palas Bourne, Maxima y Lethal Weapon, destacando la potencia y precisión de su juego.

Más allá de la innovación en material deportivo, la compañía también presentó su estrategia global con precios estables y sostenibles para consumidores y distribuidores. Además, anunció el lanzamiento progresivo de colecciones de pickleball, tenis y otros deportes de raqueta a partir de 2026.

Con esta apuesta, Varlion no solo busca recuperar la posición que la hizo mítica en la historia del pádel, sino convertirse en la marca integral de referencia para todos los deportes de pala y raqueta. Fundada en 1993, la firma ha sido pionera en patentes exclusivas, diseños revolucionarios y productos de alto rendimiento. Tres décadas después, quiere volver a marcar el camino de la innovación con el mismo sello que la convirtió en leyenda.