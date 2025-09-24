Tino Libaak, promesa del pádel argentino, regresa tras cuatro meses de calvario físico

Tino Libaak necesitaba volver. Han sido casi cuatro meses de ausencia, de dolor constante y de un proceso de recuperación que lo obligó a frenar en seco su progresión meteórica. La última vez que se le vio competir fue en el P1 de Buenos Aires, a finales de mayo, donde junto a Javi Garrido cayó en primera ronda ante Pablo Lijó y Juan Cruz Belluati. Después llegó la baja en Roma, la impotencia de no poder competir y la incertidumbre de cuándo regresaría a las pistas.

El esperado momento se ha producido en el P2 de Alemania. Allí, acompañado por Franco Dal Bianco, jugador de referencia en A1 y que está dando el salto a Premier Padel, Libaak volvió a sentirse jugador. Lo hizo con tres victorias consecutivas en la fase previa, incluida una remontada de carácter ante Pincho Fernández y Pablo García Rodrigo, a quienes vencieron con un contundente 6-0 en el tercer set. Un mensaje claro: el argentino vuelve a estar preparado.

En dieciseisavos de final, la pareja no pudo frenar a Álex Arroyo e Íñigo Jofre, que se llevaron el partido por 6-3 y 6-1. La derrota, sin embargo, no empaña la sensación de alivio y de esperanza que deja su regreso. «Han sido meses muy duros, con mucho dolor, pero la paciencia ha tenido recompensa», reconocen en su entorno.

Ahora, Libaak ya piensa en el futuro inmediato y se mostraba feliz de volver a competir en sus redes sociales. En el torneo de Rotterdam hará pareja con Jairo Bautista, que hasta ahora jugaba con Edu Alonso. Una nueva oportunidad para recuperar la chispa competitiva que lo convirtió en uno de los protagonistas de 2024, año que culminó con la conquista del Mundial y el punto decisivo ante España. La promesa argentina está de vuelta y quiere demostrar que el parón solo ha sido un obstáculo en el camino hacia un futuro que todavía le pertenece.