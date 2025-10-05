Tapia y Coello se toman la revancha en Rotterdam ante Chingotto y Galán

La final masculina del Rotterdam P1 comenzó con un break a favor de Agustín Tapia y Arturo Coello, impulsados por un inicio brillante de Coello en el bloqueo y un Tapia que mostró desde el primer instante su inspiración en la pista. La pareja número uno entró a la final con sed de venganza tras la derrota la semana pasada en Düsseldorf. Sin embargo, en el cuarto juego, Chingotto y Galán consiguieron recuperar el break aprovechando una serie de errores de la pareja número uno, manteniendo el marcador igualado.

Poco les duró la alegría a la pareja número dos, ya que Tapia y Coello respondieron de inmediato con un nuevo break, impulsados por la potencia del argentino, que volvió a marcar diferencias con su pegada para adelantarse 3-2 en el marcador. Con un Tapia inspirado, que incluso sorprendió a su entrenador, Martín Canali, en algunos pasajes del encuentro, la pareja número uno consolidó su ventaja y se colocó 4-2 arriba.

El dominio de Tapia y Coello se confirmó con un nuevo break, que les permitió cerrar el primer set por 6-3, reflejando la solidez de su juego y la capacidad de aprovechar los errores de sus rivales en los momentos clave.

El segundo set comenzó de forma complicada para Chingotto y Galán, con un break temprano a favor de Tapia y Coello. La pareja número dos no tardó en reaccionar, recuperando inmediatamente la rotura y manteniendo sus opciones de pelear el set. Si por algo se caracteriza la pareja dirigida por Jorge Martínez es por pelear hasta la última pelota por lo que lograron mantener la igualdad hasta el final del set, que se decidió en un tie-break. Allí, Tapia y Coello mostraron su experiencia y superioridad, imponiéndose por 7-4 y sellando la revancha en Rotterdam, además de revalidar su título en Países Bajos. Un título muy importante para ellos para lograr el objetivo deseado de acabar la temporada 2025 como números uno del mundo.

Con este triunfo, la pareja logra su décimo título de la temporada, estableciendo el récord de más títulos en una sola temporada de Premier Padel, consolidándose como una dupla que continúa haciendo historia en el pádel mundial.

🏆 𝗥𝗢𝗧𝗧𝗘𝗥𝗗𝗔𝗠 𝗣𝟭 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🇳🇱 @arturocoello__ @agustapiacarp



The No.1s are back-to-back champions in Rotterdam, claiming their 10th title of 2025 and matching the all-time Premier Padel season record. 👑🎻 The defending champions also secure their 40th trophy… pic.twitter.com/zAKIXEcCQY — Premier Padel (@premierpadel) October 5, 2025