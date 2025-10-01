Sintes y Marqués amargan el estreno de Garrido y Cardona como pareja

El debut de Pablo Cardona y Javi Garrido como pareja en el Premier Padel P1 de Rotterdam terminó con sorpresa. Los españoles cayeron en primera ronda frente a Marc Sintes y Adrián Marqués, que rubricaron un partido perfecto para imponerse por 6-2, 3-6 y 6-4 y sellar el pase a octavos de final.

No está siendo la temporada soñada para Cardona, que desde su separación de Leo Augsburger no ha encontrado la fórmula ganadora. Primero lo intentó con Juan Tello, sin éxito, y ahora tampoco ha arrancado con Garrido, que a su vez se quedó sin el que iba a ser su compañero hace unos meses, Tino Libaak, por lesión.

La victoria tiene un sabor especial para un Sintes de apenas 19 años, que suma uno de los mayores triunfos de su incipiente carrera, y para Marqués, que ocupa el puesto 157 del ranking mundial, y que juntos se han ganado un billete para enfrentarse en octavos a otra de las nuevas parejas del torneo: Javi Leal y Lucas Bergamini, vencedores en tres sets (4-6, 6-2 y 6-1) frente a Gonzalo Rubio y Javi Ruiz.

También celebraron estreno exitoso Paquito Navarro y Jon Sanz, que en su primer partido juntos derrotaron por 7-5 y 6-2 a Agustín Gutiérrez y Javier Valdés, confirmando su candidatura a ser una de las parejas a seguir esta semana en Rotterdam.