Premier Padel P1 de Madrid 2025: cuadro, horarios, calendario y dónde ver en televisión y online

El Premier Padel P1 de Madrid marca el regreso del circuito tras el parón veraniego en uno de los lugares más especiales del año, el Movistar Arena, que vuelve a convertirse en el epicentro del pádel mundial.

Es el decimoquinto torneo de la presente temporada y el séptimo de categoría P1. Se trata del tercer y último P1 del año en tierras españolas, tras los celebrados en Málaga y Tarragona en el mes de julio.

Eso sí, el pádel volverá a España en lo que resta de 2025, y no para un evento cualquiera. A final de año, ya en diciembre, tendrán lugar las Qatar Airways Premier Padel Finals de Barcelona, cita que reunirá únicamente a las 16 mejores parejas masculinas y femeninas del curso.

Cuadro y horarios del Premier Padel P1 de Madrid 2025

Agustín Tapia y Arturo Coello es, indudablemente, la pareja a batir en el Movistar Arena, al vencer las dos últimas ediciones del Premier Padel P1 de Madrid. Un total de 48 parejas componen el cuadro masculino, con las 16 cabezas de serie entrando en juego desde la segunda ronda.

Para Coello y Tapia, sus primeras rivales serán Gala/Campagnolo o Hernández/Collado, mientras que, en la parte baja del cuadro, Fede Chingotto y Ale Galán se enfrentarán a Mouriño/Valenzuela o Santigosa/Sánchez.

Cuadro masculino del Premier Padel P1 de Madrid 2025 PREMIER PADEL

En el cuadro femenino, la pareja vencedora en 2024 en Madrid fue la formada por Gemma Triay y Claudia Fernández, que levantaron el trofeo tras la retirada de Delfi Brea y Bea González por la lesión de esta última. Ellas cuatro podrían verse las caras de nuevo en la final, aunque con otras compañeras, al unirse Gemma Triay a Delfi Brea y hacer lo propio Claudia Fernández con Bea González para esta temporada.

Gemma Triay y Delfi Brea se estrenarán directamente en los octavos de final, al igual que Paula Josemaría/Ari Sánchez, Bea González/Claudia Fernández y Andrea Ustero/Sofia Araújo.

Cuadro femenino del Premier Padel P1 de Madrid 2025 PREMIER PADEL

Horarios del Premier Padel P1 de Madrid Primera ronda: martes 2 de septiembre (cuadro masculino) y 2 y 3 de septiembre (cuadro femenino)

Segunda ronda: miércoles 3 de septiembre (cuadro masculino).

Octavos de final: jueves 4 de septiembre desde las 9:00 horas.

Cuartos de final: viernes 5 de septiembre desde las 9:00 horas.

Semifinales: sábado 6 de septiembre desde las 12:00 horas.

Final: domingo 7 de septiembre desde las 16:00 horas.

Dónde ver el Premier Padel P1 de Madrid 2025 en televisión y online

El Premier Padel P1 de Madrid tendrá cobertura completa, pero, como es habitual en los torneos del circuito, no en su totalidad a través de los canales televisivos en España.

Movistar Plus+ emitirá el torneo a partir de los cuartos de final en sus diferentes canales. Los cuartos se verán íntegramente en M+ Deportes, que también dará dos semifinales del sábado. Las otras dos, en M+ Vamos, donde se verá la final masculina y femenina el domingo.

Eso sí, el Premier Padel P1 de Madrid se ve totalmente gratis. La primera y segunda ronda, además de los octavos de final, se emitirán en abierto a través del canal de YouTube de Premier Padel. A partir de los cuartos, en Red Bull TV también de manera gratuita.