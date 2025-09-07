Di Nenno y Augsburger logran la gesta y se hacen con el título en Madrid

En un Movistar Arena lleno hasta la bandera, el partido comenzó con máxima igualdad. Ambas parejas lograron un break hasta llegar al 4-4 en el marcador. En ese instante decisivo del primer set, Tapia y Coello aprovecharon una rotura de saque para colocarse 5-4 y, con el saque de Arturo, cerraron la manga con un juego en blanco bajo la dirección de Gustavo Pratto.

En el segundo set, los cuatro protagonistas mantuvieron con solvencia sus servicios. Leo Augsburger comenzó a soltarse con el remate, lo que complicaba aún más los intentos de ruptura, especialmente en una ciudad como Madrid, donde la altura favorece la potencia de los golpeos. Sin embargo, una serie de errores no forzados de Tapia, hasta entonces casi impecable, permitió a Augsburger y Di Nenno conseguir un break que les situó 5-3 arriba. Con saque propio y mucha determinación, los pupilos de Cristian Gutiérrez no dejaron escapar la oportunidad: firmaron otro juego en blanco y forzaron el tercer set ante la euforia del público.

La manga decisiva arrancó con la misma igualdad. En el 2-2 se vivió un momento de tensión cuando Augsburger, al intentar devolver un remate, se golpeó con la red y quedó tendido en la pista. El fisioterapeuta tuvo que atenderlo durante tres minutos, aunque el argentino pudo continuar y seguir brillando con su remate. Tras la reanudación, Tapia y Coello tomaron la delantera (3-2).

Con el marcador en 4-4 y un juego de máxima tensión, Di Nenno y Augsburger lograron romper el saque rival para colocarse 5-4. No fallaron en la oportunidad definitiva: cerraron el partido con su servicio y se proclamaron campeones del torneo de Madrid (4-6 6-3 6-4).

Además, lo hicieron firmando un torneo inmaculado: en cuartos eliminaron a la pareja número dos del mundo, Chingotto y Galán; en semifinales, a la número tres, Lebrón y Stupaczuk, en un emocionante tie break del tercer set; y en la final, a la pareja que parecía prácticamente invencible. Todo ello en apenas su segundo torneo juntos, lo que confirma el enorme potencial que atesora esta dupla. Di Nenno vuelve a sonreír y Augsburger logra su primer título en Premier Padel.