El Movistar Arena arranca con fuerza en los treintaidosavos de Madrid

El cuadro masculino de Premier Padel vivió este martes una intensa jornada de treintaidosavos en Madrid, marcada por el buen ambiente en las gradas del Movistar Arena, que registró una notable entrada para tratarse de un inicio de semana.

En la pista 3, abarrotada de público, Manu Castaño y Alejandro Jerez lograron una ajustada victoria en el tie-break del tercer set ante Marc Sintes y Adrián Marqués. El joven madrileño, reciente campeón de España júnior, avanzará junto a su compañero para medirse en dieciseisavos a los favoritos Martín Di Nenno y Leo Augsburger, después de una maratón de partidos este fin de semana entre el Campeonato de España de menores y la fase previa de este torneo.

Mientras tanto, en la pista 2, el debut de Sanyo Gutiérrez y Gonzalo Alfonso estuvo a la altura de las expectativas. La dupla mostró solidez y recursos para imponerse por 6-4 y 7-6 a Ignacio Piotto y Denis Perino. Su próximo reto será frente a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, en uno de los enfrentamientos más atractivos de la siguiente ronda.

También avanzó con paso firme Franco Dal Bianco, procedente de la previa y jugador habitual de A1, que junto a Javi Martínez superó a Ignacio Vilariño y Salva Oria en uno de sus primeros torneos en este circuito. El argentino y el español tendrán ahora un duelo exigente ante Momo González y Jon Sanz, este último recién recuperado de lesión y al que habrá que ver como vuelve a la competición después de un periodo alejado de las pistas.

La jornada dejó así un prometedor inicio en Madrid: partidos igualados, nombres emergentes que buscan hacerse un hueco en el circuito y primeras pinceladas del alto nivel que se espera en los dieciseisavos de final y a lo largo de la semana en la capital mundial del pádel.