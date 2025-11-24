Suscribete a
El Major de Acapulco: juez del número uno y última estación rumbo al Master Finals de Barcelona

El último Major de la temporada fundamental para el desenlace del número uno masculino y femenino del ranking mundial.

Coello–Tapia defienden título, vuelven los Superpibes y debuta la pareja Lebrón-Augsburger.

Claudia Fernández, Gemma Triay, Arturo Coello y Agustín Tapia campeones de la edición de 2024
Ignacio Álvarez de Mon

El Major de Acapulco, lugar donde nació el pádel en 1969, cierra la temporada regular en el circuito Qatar Airways Premier Padel , cuarta y última cita de torneos de categoría Major tras Doha, Roma y París. Un torneo decisivo con 2.000 ... puntos para los campeones, claves para el asalto final a la Race rumbo al Master Final de Barcelona, y marcado por grandes alicientes: el regreso de los Superpibes Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk, el primer capítulo de la alianza Lebrón–Augsburger, y el intento de póker de Majors de Delfi Brea y Gemma Triay. Acapulco, una de las plazas más vibrantes del calendario, será escenario de una semana que promete puro espectáculo.

