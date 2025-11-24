El Major de Acapulco: juez del número uno y última estación rumbo al Master Finals de Barcelona

El Major de Acapulco, lugar donde nació el pádel en 1969, cierra la temporada regular en el circuito Qatar Airways Premier Padel , cuarta y última cita de torneos de categoría Major tras Doha, Roma y París. Un torneo decisivo con 2.000 ... puntos para los campeones, claves para el asalto final a la Race rumbo al Master Final de Barcelona, y marcado por grandes alicientes: el regreso de los Superpibes Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk, el primer capítulo de la alianza Lebrón–Augsburger, y el intento de póker de Majors de Delfi Brea y Gemma Triay. Acapulco, una de las plazas más vibrantes del calendario, será escenario de una semana que promete puro espectáculo.

Coello y Tapia defienden corona y lideran un cuadro masculino cargado de alicientes. El torneo masculino contará con 48 parejas y con la presencia de los grandes dominadores de la temporada: Arturo Coello y Agustín Tapia, campeones en Doha y París y defensores del título logrado en Acapulco en 2024. Los números uno debutarán ante los mexicanos Diego Arredondo y José Pablo Padilla o ante la dupla Diego García/Salva Oria.

Les siguen en el escalafón los flamantes campeones del Major de Roma y de la FIP World Cup Pairs, Ale Galán y Fede Chingotto, que arrancarán ante Enrique Goenaga/Luis Hernández o frente a Emilio Chamero/Enzo Jensen.

Una de las grandes novedades del torneo será el regreso de los Superpibes. Parten como cabezas de serie número 4 y esperan en segunda ronda al ganador del duelo entre Montiel/Cruz Belluati y los hermanos portugueses Nuno y Miguel Deus.

Pero todas las miradas apuntan también a un estreno histórico: Juan Lebrón y Leo Augsburger disputarán su primer torneo como pareja, partiendo como cabezas de serie número 5. Su debut será ante Guille Collado/Pol Hernández o Javi Valdés/Agustín Gutiérrez y en unos hipotéticos cuartos de final se enfrentarían a la pareja formada por Coki Nieto y Mike Yanguas, que parten como terceros cabezas de serie.

Brea y Triay buscan el póker de Majors en un cuadro femenino con altas aspiraciones En categoría femenina, el Major de Acapulco presenta un cuadro de 40 parejas y un desafío histórico: Delfi Brea y Gemma Triay llegan con tres Majors consecutivos (Catar, Italia y Francia) y quieren firmar un pleno que marcaría un hito en la temporada. Las cabezas de serie número 1 debutarán directamente en octavos, previsiblemente ante Martina Fassio y Patty Llaguno, finalistas recientes en el FIP Platinum de Veracruz.

Las campeonas del mundo y actuales número dos, Ari Sánchez y Paula Josemaría, también arrancan en octavos y podrían verse las caras de inicio con Jessica Castelló y Lorena Rufo, un enfrentamiento ante rivales muy complicadas.

El Major de Acapulco no solo repartirá 2.000 puntos fundamentales, sino que cerrará definitivamente la lucha por entrar en el Barcelona Premier Padel Tour Finals, que reunirá a las ocho mejores parejas del año. Regresos esperados, debuts ilusionantes y una pelea histórica por el dominio absoluto marcan la última parada del calendario. Acapulco ya está lista para coronar a los últimos campeones del año.